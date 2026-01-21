WEF驚傳插曲！川普專機起飛不久故障 白宮曝處理結果

即時中心／温芸萱報導

美國總統川普今（21）日原定搭乘空軍一號，前往瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF），起飛不久因飛機機械故障返航，白宮表示將改搭另一架飛機。

根據CNN報導，美國總統川普原訂今日搭乘空軍一號前往瑞士達沃斯，參加世界經濟論壇（WEF）年會，但飛機起飛不久後即因機械問題折返安德魯斯空軍基地。白宮隨後宣布，川普將改由另一架專機前往瑞士。

達沃斯論壇19日開幕，為期五天，今年吸引來自130多國、逾3,000名代表參加，包括64位國家元首及政府首腦。美國派出歷來最大規模代表團，由川普領銜，重要內閣及高級官員如國務卿魯比歐、財政部長貝森特、商務部長盧特尼克及特使威科夫等均隨行。

川普將於今日發表演說，受到各界關注，正值全球地緣政治緊張及經濟局勢不穩，川普的出席及演說被視為觀察美國對外政策的重要指標。白宮表示，雖然起飛受阻，但川普行程將如期進行。

