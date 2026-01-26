WEF》從「物理智慧」到「AI移民」，聊天機器人後的下一波革命
在格陵蘭等地緣政治議題進逼下，2026年的世界經濟論壇（WEF）上，人工智慧不再是首要焦點，但依然滲透到各大對談中，且論述範圍更加拓展到治理、風險，以及對社會的影響。人工智慧的下一階段可能如何演進？為何歷史學者哈拉瑞認為我們需要正視「AI移民」的前景？
人工智慧被認為是將人類社會推入下一輪生產力革命的通用技術，但現前的形式與觸及面向還可說是相當初淺。
一般大眾與Gemini、ChatGPT這類聊天機器人互動的介面仍以文字、語音為主，且錯誤無法杜絕。模型記憶能力有限，甚有誤導、欺瞞使用者的情況出現。顯著應用成果侷限在數位世界，尤其是軟體研發領域，許多企業仍在苦思如何測量AI的投資報酬率。
這與科學家、管理階層以至於一般大眾期望擁有的通用人工智慧夥伴，仍存在著不小的差距。在人類生產的數位數據量限制下，光靠擴展法則（scaling laws）已不足以打造出下一代人工智慧。在世界經濟論壇（WEF）期間進行的對談中，Google DeepMind CEO哈薩比斯（Demis Hassabis）與Anthropic執行長阿莫迪（Dario Amodei）大致同意，以AI研發AI的成效，將是前進通用人工智慧的關鍵指標。
在「智慧的下一階段」（Next Phase of Intelligence）對談上，則邀請到數位前沿科學家，分享對人工智慧未來能力的展望。
班吉歐：人工智慧不以取悅人類為目標
2018年以深度學習研究貢獻獲得圖靈獎（Turing Award）的加拿大電腦科學家班吉歐（Yoshua Bengio），先前曾多次對AI走向及風險表達擔憂，但近期的工作成果似乎讓他樂觀許多。
班吉歐在2025年中成立非營利組織「LawZero」，目標是打造出誠實、可作為安全護欄工具的「科學家AI」（Scientist AI）。在論壇上，他解釋這個名稱背後的核心概念在於以「科學的理想狀態」引導AI，而非根據使用者滿意度優化AI系統。藉此避免AI形成取悅人類的目標，也較不容易發展出抵抗被關閉、或是欺瞞使用者的意圖。
班吉歐解釋，研發成果顯示，可以為神經網路設定訓練目標，讓他們收斂到科學定理這樣的規則來給出「誠實的」預測，「它們不在乎預測結果是否對某個人有幫助。」，藉此打造出更可靠的系統。
這樣的AI系統有如一個博學但無自我目標的科學家，使用科學方法或其他邏輯推理能力，對世界的未來運作給出預測，但不會吸引人類繼續進行互動。在各界加速研發高度自主的「AI代理」時，這樣的系統也可能作為獨立監督層，防止長時間自主行動的代理模型在人類渾然不覺時造成危害。
崔藝珍：人工智慧需能持續學習
南韓裔的史丹佛大學人本人工智慧研究中心（HAI）資深研究員崔藝珍（최예진）則指出持續學習的重要性。崔藝珍是自然語言處理與人工智慧領域的頂尖研究者之一，專精AI的常識理解能力與小語言模型（SLM）。她曾獲得麥克阿瑟天才獎，並數次入選《時代》雜誌AI領域百大影響力人物。
崔藝珍認為，現行主流的基礎模型在學習上過於被動，且過於依賴訓練資料，「它沒有真正地為自己思考，只是試著記住我們提供給它的所有文本，然後試著破解我們給它的數學難題。這與人類因為好奇世界如何運作而主動去思考是很不同的。」
人類可以在思考、探索試驗中持續學習，但預訓練的AI模型卻無法在部署中持續學習。在每次對話、互動中獲得的經驗與新知，無法根本地成為模型持續優化的養分。
因而，崔藝珍認為需要採用一種完全不同的學習方式，讓模型可以真正地「自己思考」。這也能從更少量的訓練資料提煉出更強大的智慧能力。
邢波：前進超越文本的物理智慧
出身中國的電腦科學家邢波自2021年來領導阿聯酋的穆罕默德·本·扎耶德人工智慧大學（MBZUAI）。在論壇中，他指出推出K2系列大模型的MBZUAI，是極少數有能力從頭開始自訓基礎模型的學術機構。這有助於社群分享、以及讓大眾更理解AI的安全性與風險。
邢波認為，有許多種定義智慧的方式。現今的大語言模型的智慧其實相當有限，他稱之為「文本智慧」或「視覺智慧」，本質上受限於語言或影片等形式中。但還有許多面向的智慧，是現在的大語言模型無力掌握的。
例如，邢波正在研發的「世界模型」，就可視為是「物理智慧」的展現。近似於Meta前首席AI科學家楊立昆（Yann LeCun）提倡以「聯合嵌入預測架構」（JEPA）構築世界模型，邢波團隊也以新架構「生成式潛在預測」（GLP）打造世界模型，而不建築在既有的LLM基礎上。這對於AI融入硬體的機器人等應用來說至關重要。
（延伸閱讀：AI加速融入實體環境，「世界模型」如何改寫人機互動未來？）
邢波也預期，未來還有互動性的「社交智慧」，以至於「哲學智慧」等發展前景，模型能夠更加主動地發掘新知。
哈拉瑞：正視「AI移民」進入社會
隨著AI模型能力與智慧廣度提升，安全性問題也成為研發者愈發重視的議題。同場參與的歷史學家哈拉瑞（Yuval Noah Harari）便直指，「沒有人有打造一個人類與AI共存的混合社會的經驗。我們應該更加謙卑，不自認已經知道如何建設它。」
哈拉瑞在2024年出版的著作《連結》（Nexus）中，便深入探索人工智慧融入人類資訊網絡中的影響。他在會場上指出，即便是智慧程度不高的人工智慧，也可以改變以至於危害世界。以人類為自己打造的金融體系為例，一個不知道如何控制機器身體走路的AI模型，也可能在現行的金融交易系統中進行大量交易，累積龐大財富。
稍早，在WEF另一場演說中，哈拉瑞指出，人類社會與政府應該正視「AI移民」。隨著AI自主能力提升，即使不討論哲學層面的意識、基本權利等問題，具有決策能力的AI是否可以被賦予法人身分？是否可以註冊公司，進行商業運作？
人們對人類移民抱有一些憂慮，擔心他們會搶走工作機會、改變本地文化，可能暗地效忠他國政府。「我不確定這是對人類移民的貼切描述，」哈拉瑞說道，「但絕對是對AI移民的貼切描述。」
哈拉瑞以19世紀起源於英格蘭的工業革命為例，當1830年第一條商業鐵路在曼徹斯特與利物浦之間通行時，有些人認為這不過就是來往兩城之間變得更加便利。但在這之後，蒸汽機與鐵路對全世界造成的影響是極其廣大的。
對比人工智慧的發展，哈拉瑞表示，「我們現在處於1834或1835年。」當時間尺度拉長，未來影響範圍不可小覷。
他指出，人類不知道如何打造安全的人機協作社會的經驗，也不該假設自己知道。哈拉瑞表示，「真正的問題是，我們如何打造一套能自我修正的機制？如此一來，即使我們犯了錯，也不會讓一切告終。」
其他人也在看
外交部國史館合作，口述歷史傳承台灣外交之路！林佳龍：讓後人少走冤枉路「面對外部壓力更團結」
為推動外交主流化、普及外交史實並具體實踐「總合外交」，外交部與我國最高史政機關國史館合作出版外交史料專書，透過口述歷史方式深度訪談多位歷任外交部長，將外交前輩的經驗傳承轉化為珍貴歷史文獻。 外交部與國史館於2026年1月21日舉行簽約啟動儀式，由外交部長林佳龍與國史館長陳儀深簽署，多位參與本書計畫的退休部長，包括錢復、陳唐山、黃志芳及李大維等資深外交官均應邀出席見證。今周刊 ・ 22 小時前 ・ 2則留言
英國AI新創Synthesia融資 輝達、Alphabet參一腳
據CNBC 26日報導，兩大科技巨頭輝達與Alphabet的風險投資部門參與了英國AI新創公司Synthesia的2億美元融資。而此次融資完成，也令這家英國AI新創公司估值飆升至40億美元。中時財經即時 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
頂尖1%的人都怎麼用AI？一次看懂「DRAG框架」：怎樣聰明偷懶？哪些必須自己做？
YouTube頻道「theMITmonk」提出AI應用四步框架，從智慧懶惰到智慧健身房，鼓勵你區分工作曲線，外包瑣碎任務，專注有價值的創新。數位時代 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
台灣賓士秀25項世界紀錄概念車！將斥資5億升級通路、2年推25款新車
「這不僅是一輛概念車，它是未來的性能維度！」隨著布幕揭開，充滿強烈張力與未來感的CONCEPT AMG GT XX在燈光下展現出流線身形。台灣賓士總裁賴恩凱拋出震撼彈：台灣賓士將在未來兩年內投資新台幣五億元升級在台設施與服務據點，並預計24個月內推出多達25款新車。CONCEPT AMG GT XX遠見雜誌 ・ 1 天前 ・ 發表留言
北捷進站禁用行動電源大轉彎！改口致歉不會制止「僅宣導」...遇到自燃事件，民眾要怎麼滅火？
北捷禁用行動電源規定大轉彎！北捷23日宣布新規，規定旅客勿在站內使用行動電源，引發討論。北捷24日道歉並強調，並非禁用而是呼籲及宣導，希望旅客共同維護公共安全。 北捷對外說明澄清，並沒有禁止旅客使用行動電源，法令上並沒有明確規定禁止；北捷也不會去制止或勸阻旅客，最大的目的是呼籲、提醒外界關注這個議題，並對於先前說法可能表達誤解致歉。今周刊 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
影／全球直播見證！霍諾德花91分鐘，徒手攻頂台北101！曾說「沒想像中難」：掉下去不一定會死
世界知名徒手攀岩大師霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰2小時內徒手攀登台北101，現場吸引逾千名民眾聚集圍觀，Netflix也進行全球同步直播。 台北101高度1667英尺（約508公尺），霍諾德約9時10分開始攀登，可以看出狀態相當好，攀爬速度也非常快，攀一層樓幾乎不用一分鐘。 在完全沒有安全繩索與任何防護裝備的情況下，霍諾德最終耗時約1小時31分順利登頂，完成這項被視為「不可能任務」的極限挑戰。今周刊 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
OK超商被美廉社併購！會員如何整合？同業誰壓力大？一文看懂
OK超商你常去嗎？近期一些民眾發現難找到這個超商的門市點，更曾傳出倒閉潮但被否認。沒想到今（23）日就迎來零售業震撼彈！三商家購（2945）於今日公告，以新台幣1.25億元收購來來超商（OKmart）全部普通股股份及相關經營所需之智慧財產權。7-11，全家，萊爾富等超商三雄將迎來重洗牌？使用OK超商遠見雜誌 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
日本外匯主管三村淳對匯率檢查傳聞不予置評，僅稱必要時將與美合作
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，日本外匯事務負責人三村淳表示，東京當局將根據需要與華盛頓方面密切協調，對匯率走勢做出適當反應。三村淳在週一上午抵達財務省時向媒體表示，政府將繼續對匯率波動作出適當反應，並在必要時與美國當局密切合作，這符合日本和美國財長去年9月發表的聯合聲明。三村淳還表示，他「無意」回應有關官員們上週五進行了匯率檢查的市場傳言。上週五日圓突然上漲。三村淳表示，他「無意」回應此類傳言。日本財務大臣片山皋月上週五表示，當局正懷著高度緊迫感密切關注匯率走勢。上週五，日本央行政策委員會維持基準利率不變，在行長植田和男舉行新聞發布會後的一小時內日圓大幅波動，後來在紐約時段上漲。首相高市早苗週日發表了自己的觀點，稱日本將「採取一切必要措施因應投機性和高度異常的走勢」。2024年，日圓兌美元曾貶破160關卡，日本當局四次入市干預，動用了近1,000億美元資金買入日圓。這一行動在一定程度上劃出了「底線」，市場參與者普遍認為，日本財務省可能會在該水準附近再次出手。去年9月，美國和日本的財務官員在一份聯合聲明中重申，雙方仍致力於讓市場決定匯率水準、不把匯率用作獲取競爭優勢的工具。不過，他們財訊快報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
砸錢了，但56%的CEO沒看到AI提升業績！漏掉這3件事最要命
「錢砸了，成果呢？」這大概是過去一年來，全球企業高層與董事會裡最令人焦慮的對話。根據PwC最新調查，在受訪的4,454位跨國CEO中，高達56%坦承：AI尚未帶來任何實質的營收增長或成本效益。儘管有33%的企業看到營收成長、26%成功降低成本，但真正「雙贏」——同時提升營收又降低成本的，僅12%。為...商業周刊 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
魏哲家用什麼樣的領導力，帶著台積電股價一路往上突破？
──當科技愈強，領導者愈不要裝英明在張忠謀之後，魏哲家用什麼樣的領導力，帶著台積電股價一路往上突破1700的天價，成為全球第十大企業？我看到的是，魏哲家多次在公開場合，親身示範了一種極其罕見、卻極其有效的領導方式：不裝英明。因為在這個AI飆速的年代，領導者最容易犯的錯，不是看不懂技術，而是「假裝自己...商業周刊 ・ 2 小時前 ・ 2則留言
台經院上修今年經濟成長率4.05%（3） (圖)
台經院上修2026年經濟成長率至4.05%，看好人工智慧（AI）需求續熱、關稅疑慮淡化、民間消費動能回升，預期將轉為「內外皆溫」，但仍須留意國際政經情勢變化。圖為台北市中正區三創園區車商擺放多輛新車供民眾觀賞。中央社 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
這隻「AI龍蝦」讓Mac mini賣到缺貨！Clawdbot是什麼？跟ChatGPT、Gemini有何不同？要收費嗎？
開源新星Clawdbot讓AI長出手腳，只要傳則訊息，就能遠端整理電腦檔案、回覆信件。這隻標榜「能做事」的龍蝦助理，甚至讓Mac mini賣到缺貨？數位時代 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
So-net 新春生放送 2/6 登場！人氣男團 VERA 蔡朕、孟維攜安娜李擔綱主持
台灣碩網網路娛樂（股）公司（So-net Entertainment Taiwan Limited）將於 2/6（五）晚上點進行「So-net 新春生放送」，並攜手人氣男團 VERA 成員蔡朕、孟維以及活躍日本台灣的歌手藝上報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
孩子手機成癮拔不出來？想救下一代，父母得先給這「兩樣東西」
孩子手機成癮，無法自拔，已經成為當前全球父母的集體焦慮。這場「螢幕戰爭」雙方都精疲力竭，試著斷網、沒收手機，往往換來更激烈的衝突。有可能，我們搞錯了重點：孩子戒不掉螢幕，其實是因為現實生活「太無聊」了。消失的童年：孩子與現實世界失去連結對3C世代來說，短影音節奏快，也能給大腦帶來立即的愉悅。相比之下...商業周刊 ・ 1 天前 ・ 5則留言
【鋼鐵英雄】《聯盟戰棋》釋出 16.4 版本更新：靈魂救贖、珠光蓮花、早期教育削弱
《聯盟戰棋》開發團隊今（26）日在測試服釋出 16.4 版本首波更新內容，針對安比薩及飛斯等四費英雄進行調整，並推出「鋼鐵英雄」、「進入虛空」、「暮光試煉 II」全新增幅裝置，而世界符上報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《商情》內貿清淡 中國糧食運價指數跌逾3個月低點
【時報-台北電】隨農曆春節將近，農戶的售糧意願逐漸回升，同時雨雪天氣影響減弱，物流恢復，加之政策糧拍賣持續，市場流通糧食增多，企業廠門到貨明顯上升，用糧企業補庫壓力緩解，收購價格順勢下調。運輸市場方面，下游以大麥、進口玉米等替代品補充為主，飼料企業執行合同及提貨為主，對內貿玉米的採購態度並不積極，市場購銷相對清淡，沿海糧食運價續跌；根據CIP商品行情網顯示，中國糧食運價指數最新報價931.12點，跌逾3個月以來低點。(編輯：王聖為)(商品行情網)時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026文化幣攻略》13-22歲都有！領取資格、App新功能、點數放大一次懂
2026年文化部正式宣布「文化成年禮金」邁入新里程碑。今年不只是16歲以上青年的專屬紅包，13至15歲的國中生也正式加入領取行列。這意味著從13歲到22歲，這整整10年的青春歲月，政府每年都將送上1200 點「文化幣」作為藝文體驗的入場所。國中生最近放寒假別忘了使用！《遠見》整理2026年度最完整的遠見雜誌 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
霍諾德徒手登頂101 莊翠雲認財政部「0出資」：只有台北101提供場地
[Newtalk新聞] 美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）昨（25）日耗時約一個半小時完成攻頂台北 101，不僅串流平台網飛（Netflix）全球直播，《CNN》、《美聯社》、《紐約時報》、英國《衛報》等外媒也紛紛以頭版報導。 對此，財政部長莊翠雲今（26）日表示，財政部及台北 101 均無提供任何經費、資金或贊助，台北 101 僅提供場地並進行相關協調，就讓世界看到台灣與國旗飄揚。 莊翠雲今上午赴立法院財政委員會進行「針對台美關稅貿易協議內容，對國家整體財經、國內產業與就業、股匯市場與各項民生通膨之影響與因應策略」專題報告。民進黨立委李坤城質詢時表示，台北 101 董事長賈永婕還特別把 101 大樓外面五根旗幟，換成中華民國國旗，不管怎麼拍都能拍到國旗，成功將國旗傳遞到全世界。詢問財政部是否有花錢贊助？ 莊翠雲對此表示，「財政部完全沒出錢，101 也沒有」，台北101只是提供場地，並進行相關的協調和宣傳。 李坤城再問，當初提這項企劃，財政部是否知情？莊翠雲則回應，這場直播活動屬於台北 101 的公司治理及策略的規劃，並不需要向財政部提報。 先前，賈永婕透露了一項特別的新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
頂住川普降息壓力 聯準會料維持利率不變
（中央社華盛頓2026年01月24日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）預料將在下週會議中維持利率不變，儘管總統川普施壓要求大幅降息，聯準會仍態度堅定，以防範其獨立性受到威脅。由於就業市場走弱，聯準會自去年9月以來已連續3次降息，將利率調降至3.50%至3.75%的區間。但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）已暗示，1月份進一步降息的門檻將會更高。聯準會將於27日與28日召開會議。荷蘭國際集團（ING）分析師表示：「經濟成長強勁、失業率低、股市接近歷史高點以及通膨高於目標，這些因素都支持暫停降息。」ING補充指出，鮑爾在回應川普持續施壓降息時，強力捍衛聯準會獨立性的立場，也印證了這一點。1月11日，鮑爾發表罕見且語氣莊重的聲明，披露美國司法部正就聯準會總部耗資25億美元的翻修工程對他展開調查。他痛批刑事指控的威脅，是政策制定者基於公眾最佳利益設定利率、而非屈服於總統意願的結果。（編譯：鄭詩韻）中央社財經 ・ 1 天前 ・ 1則留言
【張瑞雄專欄】AI發展會不會失控？
本月在瑞士達沃斯論壇上，摩根大通執行長戴蒙提出了一個驚人觀點，他認為AI的推進速度可能需要放緩，以避免社會動盪。另外被譽為「AI教父」的諾貝爾獎得主辛頓也在接受訪談時坦承，AI的進展速度遠超他的預期，甚至可能在未來三十年內對人類構成生存威脅。這些來自產業界與學術界頂尖人物的警告，讓我們不得不重新思考，當初被視為解放生產力的技術革命，是否正在走向一條無法回頭的道路。 辛頓的轉變特別引人注目。這位用五十年時間堅持推動神經網路研究的科學家，如今卻成為最大聲疾呼AI風險的人之一。他在2023年離開Google，就是為了能夠自由地討論AI的危險性，而不必顧慮公司利益。從技術推動者到安全警示者，這樣的角色轉換背後，是對AI發展速度的深切憂慮。他原本預測通用人工智慧需要二十到五十年才能實現，現在卻認為可能不到二十年就會到來。更令人不安的是，他認為AI在知識儲備上已經是人類的數千倍，而這種差距還在快速擴大。 就業市場的衝擊恐怕是最先浮現的問題，辛頓指出，AI每七個月就能完成原本需要兩倍時間的任務，這意味著軟體開發、客服、法律助理等需要大量腦力勞動的工作，都可能在短時間內被取代。戴蒙更直言，摩根大通在五Knowing ・ 1 天前 ・ 發表留言