直擊｜《歡迎來到霹靂宇宙大戲院》高雄登場 300 坪沉浸式 VR 首度開放民眾入陣
由霹靂國際多媒體授權並建構故事核心、哇哇科技研發與製作的全新沉浸式作品《歡迎來到霹靂宇宙大戲院》，首場將於 12 月 4 日在「VIVELAND VR虛擬實境樂園 高雄棧柒庫」開展。壹哥在第一時間搶先體驗，跟大家分享這由5G低延遲技術，為旅客帶來高速、低延遲卻可無線遊玩的 VR 穿越體驗。
三傳人戰魔魁經典再現
《歡迎來到霹靂宇宙大戲院》作品取材自《聖石傳說》經典元素，從進入霹靂宇宙大戲院的虛擬空間為起終點，讓所有戴上 VIVE 頭戴裝置的民眾們好像穿越時空，踏入「霹靂宇宙」。
一開始可從「儒、道、佛、雜」中選擇身外化身，然後會有一段使用說明的講解，接著就是感受霹靂宇宙的時間了，期間所有人會前往霹靂城，體驗一下虛擬操偶，這個體驗真的很逼真，而且霹靂城中的攤販上的水果居然也可以拿取。
接著要走進儒教至高組織「儒門聖地」尋找「劍君十二恨」學習「君子風」劍招，前往有著經典「道臨天下」石碑的聖龍口尋找「亂世狂刀」，學習道門奧義「天地根」，最後要找到代表佛家的「刀狂劍癡」葉小釵，學習佛門鎮教秘招「般若懺」，然後再一同協助素還真擊敗魔魁，這是整個走動體驗的核心內容，體驗過程中不管是影像還是音樂，真的細節、誠意滿滿，這部分就給大家細品了。
300 坪大空間的虛實體驗
大家如果有去玩的話，建議一開始先邀請親朋好友一同參加，《歡迎來到霹靂宇宙大戲院》最有趣的地方是整合虛擬場景跟實體空間，支援 1~6 人同組共玩，我建議最好四人同遊，因為在體驗過程中有許多蠻讓人驚艷的地方，可以一起尖叫驚呼，像是經典的三傳人戰魔魁的熱血場面，在三傳人學習招式的過程還可以互相討論一下怎麼操作，以及親身穿越經典的儒、道、佛與霹靂城場景，並與素還真等角色並肩對抗魔魁這個最終大BOSS。
「VIVELAND VR虛擬實境樂園 高雄棧柒庫」體驗空間非常大，大約有 300 坪的空間，而「霹靂宇宙大戲院」使用的空間大約 150 坪，我們也是在體驗過後才發現自己原來走過這麼大的空間，然而由於 HTC VIVE 使用的是 5G 低延遲技術，在體驗的過程中，並不會受到電線所羈絆，因此可以感受到霹靂國際多媒體與哇哇科技共同合作所帶來的沉浸式 VR 體驗。
印象很深刻的是仿照琉璃仙境的水瀑鏡面反射、以及在劍君那邊學習完招式之後，踏上他的劍前往聖龍口過程中，自己仿佛真的踩在御空飛翔的劍上一樣，相當有臨場感。
專屬回憶與榮耀
另一個讓我覺得很貼心的是體驗結束後，大家會回到霹靂宇宙大戲院裡面，那個場景設定就好像是大家真的走入電影院當中看著謝幕，一大彩蛋是那個謝幕上居然會有自己設定的名稱，搭配「自動化拍照系統」，把大家在過去約 40 分鐘、八個場景的體驗與互動過程完整捕捉，所以會看到自己與霹靂角色的同框畫面，並生成專屬劇照 。體驗結束後，玩家可透過掃描 QR Code 下載，將自己帥氣的「入陣」英姿分享給親友，現場也提供照片印製購買服務。
此外，《歡迎來到霹靂宇宙大戲院》還比照遊戲，引入有趣的排行榜系統，將所有人的戰鬥數據轉化為積分，大家可以在體驗完就知道積分，也可以在門口查看，官方表示，全場最高分紀錄保持者（MVP）將會榮耀常駐於排行榜上直至展期結束。
最豪華的硬體配置
《歡迎來到霹靂宇宙大戲院》首次展出落地高雄亞灣 VIVELAND，除了希望以最新的 VR 場域、HTC VIVE 沉浸式主機、5G XR 技術，所帶來的高畫質、低延遲的無線體驗之外，背後技術支援完全由哇哇科技輸出，採用的圖睿Supreme100 工作站，搭載 48 核心 CPU 與 192GB 記憶體，以及SupremeRAID SR-1001-FD08 GPU RAID整合低延遲同步與空間運算模組，讓系統在高負載情境下，每毫秒都會進行一筆玩家行為數據的即時寫入與回傳，確保30位玩家的每一個步伐、每一次劍氣交錯，都能完美同步。這是傳統劇場無法達到的「毫秒級臨場感」。
哇哇科技指出，《歡迎來到霹靂宇宙大戲院》是首次以「30人以上同步走動式 VR」為設計初衷所打造的沉浸內容，在製作上將霹靂布袋戲獨有的「影視視覺震撼」、「武打美學張力」與「口白聽覺感受」，藉由VR沉浸式視覺體驗，打造出「兼具視聽、聽覺與實境戰鬥氛圍」的全新娛樂模式。
哇哇科技透露，《歡迎來到霹靂宇宙大戲院》最困難的地方在於如何放大視覺效果、融入走動機制，又不失「霹靂宇宙」的本味，讓影音視覺與聲光效果可以讓即便是不認識、不熟悉霹靂布袋戲的人，也能產生興趣。熟悉霹靂布袋戲的人更可以因為濃厚的代入感而感動。最終，團隊選擇「直覺優先」的設計路徑，引導玩家運用自然的肢體律動取代複雜的操作指令。這項設計讓初次接觸 VR 的玩家也能輕鬆上手，將注意力全心沉浸於眼前絢麗的聲光展演，單純而深刻地感受自己習得武學的成就感。玩家不再只是旁觀者，而是能親眼見證三傳人戰魔魁等經典場景。
HTC 台灣區副總經理簡瑞春則表示：「文化內容的數位化與沉浸式轉型將成為未來文化科技產業的重要方向，而 XR 技術的進步不僅能重塑經典 IP，也能讓國內文化內容具備更多走向國際市場的可能性。《歡迎來到霹靂宇宙大戲院》正是 HTC『讓科技成為文化創新的加速器』的最佳實例。」
霹靂國際多媒體表示：「本次跨界合作讓『布袋戲不只是被觀看，而是能親自走進去』。霹靂的轉型從來不是遠離傳統，而是用新的方式延伸傳統的生命力。透過 XR 技術，經典角色的氣勢、武打的節奏、場景的張力都能以全新的維度呈現，讓新世代觀眾能以自己的方式理解霹靂、接觸霹靂、喜愛霹靂。」他們也透露，除了台灣之外，接下來也有計劃在海外推展，讓台灣文化得以用不同的方式傳承出去。
《歡迎來到霹靂宇宙大戲院》是霹靂四十年文化的延展，也是霹靂武俠世界的全新敘事入口。當傳統文化遇上沉浸科技，不只是形式翻新，而是一種讓文化重新被體驗、被記住、被傳承的方式。這次展覽的誕生，象徵著布袋戲跨入下一個時代，一個觀眾能真正「身在其中」的武俠世界。
限定戳章與限量角色閃卡免費送
《歡迎來到霹靂宇宙大戲院》即日起於 VIVELAND 高雄棧柒庫展開為期三個月的展出，橫跨了新年假期、春節假期，如果有前往高雄，真的值得體驗一番，收費方面，個人票全票 NT$600，4 人團體票 NT$2,000，只要購票入場體驗，即可獲得本次作品專屬的「限量角色閃卡」乙張（全套共五款），數量有限，送完為止。
【展覽資訊】
活動名稱：《歡迎來到霹靂宇宙大戲院》(Welcome to World of PILI)
展出日期： 2025/12/04 － 2026/03/04
展出地點： VIVELAND 高雄棧柒庫（高雄市鼓山區蓬萊路1之15號(高港棧7-2庫)）
體驗時長： 約 40 分鐘（含 30 分鐘遊戲體驗 + 10 分鐘穿戴講解）
體驗人數： 支援一組 1-6 人
票價資訊： 全票 NT$600 / 4人團體票 NT$2,000 / 學生票 NT$480
VIVELAND 高雄棧柒庫VR虛擬實境樂園
預約專線：(07) 521-0969
服務時間：每日 11:30–20:00
IP授權：霹靂國際多媒體股份有限公司
遊戲製作：哇哇科技股份有限公司
發行營運：宏達國際電子股份有限公司
支持單位：文化部、文化內容策進院、宏願數位股份有限公司
