WELL認證的國際標準接軌與在地化建議 專訪張為舜

蔡哲明 圖片來源｜國際WELL 建築研究院（IWBI）、台達電子、台北101

隨著 ESG 成為全球企業競爭力的核心價值，「健康建築」已從過往的附加形象，轉變為企業永續治理中社會面向（S）的重要指標，隨著WELL 認證作為全球最具影響力的健康建築標準，已被世界各地企業廣泛採用，成為連結使用者健康、企業永續以及建築品質的關鍵工具。

國際WELL 建築研究院（IWBI）中國區副總裁、市場拓展負責人張為舜。（圖片來源：國際WELL 建築研究院（IWBI））

本次特別專訪國際 WELL 建築研究院（IWBI）中國區副總裁、市場拓展負責人張為舜先生，從國際趨勢、政策實例到台灣企業所面臨的挑戰，深入解析健康建築的世界脈動，以及台灣該如何在「國際接軌」與「在台落地」間找到最務實的推動模式。

國際標準是台灣速效道路 站在巨人的肩膀上

台灣近年開始推動健康建築，但存在一個重要思辨，是否應該打造屬於台灣的健康建築標準？張為舜認為，重新架構本地標準看似貼近需求，實際面臨嚴峻挑戰。WELL 認證是以十年以上的科學研究與跨國實踐為基礎，成為少數真正整合跨領域的知識體系，包含建築、醫學、環境與心理層面的專業內容，從零開始建構也讓成本墊高，甚至難以取得國際信任。他也強調，全球已有諸多成功範例，直接採用WELL健康建築標準，透過政策對接與在地程序，不僅最有效率，也是最具國際競爭力的做法。

WELL認證。（圖片來源：國際WELL 建築研究院（IWBI））

他也指出，健康建築標準若不能對應國際供應鏈要求，企業在出口與合作時還得符合國外規範，不僅增加企業負擔，也讓台灣標準難以建立實質影響力。因此，張為舜建議：「如果目標是要接軌國際，那就不必重新再造一套標準。」

以政策撬動市場 中國大陸示範深度在地化的成功典範

張為舜表示，WELL國際標準在於實現「深度落地」，目前中國大陸已經成為典型案例，不僅採用 WELL 的核心架構，嫁接國家行政體系全面支持；從官方背書、語言審查以及獎勵方式，全數都本地化。企業在大陸導入 WELL認證 ，可以採取中文審核，以人民幣支付款項，取得一張英文國際證書。另外，還有國家鋼印，可於政府網站查詢的中文證書。健康建築不僅是市場選擇，更具官方的公信力。

Interface上海辦公室獲白金級WELL認證。（圖片來源：國際WELL 建築研究院（IWBI））

地方政府更以有效政策推動普及，補助採取「每平方米計算」方式，北京以 WELL 取代繁複審查指標、上海與成都提供可觀補助，而深圳則以最高可達 500 萬人民幣的補助吸引企業投入，使得WELL 成為當地開發案的主流選項。張為舜觀察，深圳所有申請補助案子，100% 同時繳交 WELL 認證。這已顯示政策力道能有效驅動市場加入，使健康建築真正產業化。

亞洲多國以制度整合國際標準

張為舜分享，相較亞洲其他國家，雖然採取不同政策工具，但是核心精神一致，不以重新制定標準作為主軸，而是透過政策促使國際標準在地深化。日本WELL 已被正式納入企業實踐 ESG 與 SDGs 的指標框架，自然成為永續管理的主要內容；新加坡則是透過加分制度刺激市場，讓企業在追求綠色建築與永續評比時，能將 WELL 作為提升等級的重要策略。這些做法都有一套相同邏輯，透過政策帶動連結市場，能使健康建築成為一個「有誘因、可累積、評比化」的永續工具。

WELL健康建築標準 以人為本的健康建築。（圖片來源：國際WELL 建築研究院（IWBI））

台灣現況與挑戰 結構分工與企業需求落差

回到台灣視角，政府近年已注意到健康建築的重要性，並由內政部建築研究所、台灣建築中心等單位積極推動，卻也面臨更具結構性挑戰。首先，健康建築攸關建築技術、醫療健康、環境品質等跨領域，因此行政分工往往造成責任不易集中，進而影響政策落地的整體效率。此外，台灣一旦自行制定標準，仍須面對出口市場要求國際標準的現實情況，企業勢必同時負擔在地與國際不同體系，造成提高額外成本。

台達瑞光大樓II榮獲白金級WELL健康建築認證。（圖片來源：台達電子）

關鍵的是，台灣企業在 ESG 表現，聚焦環境與治理，但在「員工健康與福祉」的制度普遍不足。張為舜提醒，「ESG 的 S 是未來台灣最容易被卡關的類目。」他也分享，包括台中科技業在內的多家出口型企業，已經陸續被國際客戶要求提供更多人本管理以及工作環境的表現依據。這都顯示 ，S 項目已經成為台灣產業最需補強的共同弱點。

WELL 認證 補強 ESG 「S」的最佳解方

WELL 之所以受到全球企業普遍青睞，正是因為可以透過量化驗證的指標型態，得以全面提升企業對員工的照護能力，不論空氣、水質、聲光環境到心理健康、防疫策略，WELL 提供一套完整框架，補強企業最缺乏的 S 領域。

張為舜表示：「WELL 不僅僅是建築標準，更是商業管理工具。」它讓企業能以透明化與可檢視的型態展現永續力，也讓企業更加符合跨國客戶、國際採購與永續投資者的要求。對於台灣企業而言，導入 WELL 不僅提升員工的幸福感，更是鞏固未來五年競爭力的重要方針。

WELL認證補強 ESG。（圖片來源：國際WELL 建築研究院（IWBI））

台灣的下一步 國際接軌 × 在台落地

全球健康建築已逐漸成為主流趨勢，張為舜建議台灣應該採取「國際框架 × 在台落地」的雙軌模式。他提出三項建議：

第一，藉由 WELL 作為核心架構，確保企業在國際市場不因標準差異受限。

第二，透過政策制度推動與產業普及，能將 WELL 納入政府認可框架，簡化

審查，提供導入獎勵或評分加成。

第三，進行在地化操作，開放中文審查、強化本地顧問與技術支援，使得企業容易導入，不讓台灣閉門造車，同時兼具國際競爭力與本土化，建立更加穩健的永續建築推動路徑。

台北101白金級WELL健康建築認證。（圖片來源：台北101）

健康建築 台灣關鍵競爭

張為舜在訪談最後，援引宏觀視角強調，「健康建築不是建築業的議題，而是全產業的議題。」全球供應鏈重視健康、福祉與安全的今日，企業能否提供健康的工作環境，將會直接影響國際採購、永續評比以及人才加入。WELL 認證不僅讓企業在國際競爭中具說服力，也能提高員工士氣、再造組織文化，創造真正的永續效益。只要台灣能夠善用國際標準，結合政策推力並完成在地調整，在未來健康建築的浪潮中，勢必催生出新的區域競爭力。