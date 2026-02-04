繼先前將Sandisk再次拆分，並且啟用全新品牌識別標誌後，Western Digital稍早於Innovation Day 2026上宣布公司將以全新品牌「WD」重新定位，從傳統的硬碟製造商轉型為「AI驅動資料經濟的儲存基礎架構合作夥伴」 。

Western Digital品牌重塑，以全新名稱「WD」重新定位、發表40TB硬碟與雙軌技術藍圖

為了證明這不只是喊口號，WD一口氣端出了從40TB到100TB以上的硬碟產品藍圖，並且展示了多項針對AI工作負載最佳化的黑科技，試圖在SSD與HDD之間重新定義儲存的經濟效益。

廣告 廣告

Western Digital品牌重塑，以全新名稱「WD」重新定位、發表40TB硬碟與雙軌技術藍圖

容量狂飆：40TB ePMR已經送樣，HAMR劍指100TB容量

針對AI訓練產生的大量資料，容量永遠不嫌多。WD這次確立ePMR (能量輔助磁記錄)與HAMR (熱輔助磁記錄) 雙軌並行的技術策略。

• 現階段：全球容量最高的40TB UltraSMR ePMR HDD目前已進入客戶驗證階段 (主要針對兩大超大規模雲端業者)，預計2026年下半年正式量產。

• 下一階段：HAMR硬碟正與客戶進行驗證，預計2027年進入量產爬坡期。

• 未來展望：WD計劃在不增加功耗的前提下，將ePMR技術推升至60TB；而HAMR技術則預計在2029年突破100TB大關。

這種雙軌策略的好處，在於給客戶「選擇權」。ePMR與HAMR共用架構，讓企業可以依照自己的升級節奏選擇技術，不用被迫進行斷裂式的架構轉換。

效能革命：雙樞軸設計讓HDD速度翻倍

傳統HDD最被詬病的就是速度慢 (尤其是IOPS)。為了縮小與SSD的效能差距，WD祭出兩項殺手級技術：

• 高頻寬硬碟技術：透過多磁頭、多磁軌同步讀寫，頻寬直接翻倍 (2倍)，未來甚至可擴展至8倍。

• 雙樞軸 (Dual Pivot)設計：在3.5吋硬碟內塞入第二組獨立運作的執行器，讓循序I/O效能提升2倍。

WD宣稱，這兩項技術結合後，能讓HDD的整體循序I/O效能提升至4倍，即使容量大增至100TB，也能維持足夠的I/O速率，減少客戶依賴昂貴SSD的需求。

功耗最佳化與平台策略

針對那些「雖然冷、但偶爾需要秒級存取」的AI溫/冷資料，WD推出功耗最佳化HDD，能降低20%功耗，預計2027年進入驗證。 此外，WD也將針對擁有200PB以上資料規模的中型企業，提供開放式API的智慧軟體層，讓這些企業也能享受到如同超大規模雲端業者般的儲存效率，預計在2027年推出。

更多Mashdigi.com報導：

iPhone 17 Pro也能變身「演唱會神器」，PGYTech推出2.35x增距鏡套件

戶外廣告不再怕熱怕冷！元太科技推出55吋E Ink Marquee寬溫彩色電子紙

挑戰物理極限？榮耀Magic V6傳將刷新最輕薄折疊手機紀錄、搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器