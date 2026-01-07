WeWorld主席：感謝台灣援助烏克蘭孩童 讓希望不滅

（中央社記者楊堯茹台北7日電）台灣與烏克蘭去年啟動「重建童年」計畫，合作夥伴WeWorld主席基耶薩今天在論壇表示，感謝台灣公私部門援助飽受戰火之苦的烏克蘭孩童，這些努力至關重要，不僅帶來豐碩成果，也讓希望不滅。

第6屆「NGO領袖論壇」今天登場，以「總合外交的NGO實踐：經驗分享與成果展望」為主軸，國際非政府組織（INGO）WeWorld 主席基耶薩（Marco Chiesara）以「與台灣合作援助弱勢孩童-烏克蘭及其他地區」為題發表演說。

廣告 廣告

外交部長林佳龍於2025年9月28日在波蘭華沙見證駐波蘭代表劉永健與烏克蘭首都基輔市兒童及家庭福利局副局長芭蒂勒菲（Tetiana Badylevych）簽署「重建童年：基輔地區弱勢孩童綜合支持計畫」合作瞭解備忘錄，而WeWorld即是該計畫合作夥伴。

基耶薩於主題演說表示，孩子不能等，他們不能等到停火才有遮風擋雨的牆、重建教室的預算，或是等到下一場選舉才有心理照護，「他們現在就需要我們」。

基耶薩強調，這就是為什麼與台灣外交部、家扶基金會的夥伴關係至關重要，此類夥伴關係將承諾兌現成計畫，將擔憂轉化成改變，更讓孩童友善空間保持開放、暖氣得以運作，「讓希望不滅」。

基耶薩分享，台烏「重建童年」計畫為基輔地區弱勢兒童提供多元教育課程，協助戰爭下受創孩童恢復心理健康，並協助基輔市兒童及家庭福利局強化基礎設施及人員能力建構，確保兒童福利照護永續發展。

此外，外交部、家扶基金會以及WeWorld也曾在敘利亞、阿富汗等區域，針對地震後援助進行合作。（編輯：蘇志宗）1150107