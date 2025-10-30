WFE年會登場 證交所分享台灣ETF普惠金融盛況

證交所外觀。陳品佑攝



繼10月17日至19日於高雄舉辦之「2025臺灣週ETF投資博覽會」吸引逾2萬3千民眾熱烈參與後，證交所馬不停蹄出席世界交易所聯合會（World Federation of Exchanges, WFE）第64屆年會；藉由WFE大會，證交所報告台灣ETF市場發展與投資人服務，獲得與會交易所肯定，戮力國際行銷。

繼9月臺日跨境ETF合作，證交所持續推動國際行銷，促進多元商品發展。本次藉由WFE大會，證交所表示，利用國際場合與各交易所代表交流互動，強化國際連結，有助提升臺灣資本市場全球知名度，以實現將臺灣打造成亞洲資產管理中心的目標。

臺灣ETF市場近十年成長幅度位居全球前段，資產規模成長超過36倍，增速為全球平均的6.7倍，目前為亞太第三大ETF市場。產品數量已超過270檔，總資產規模達1,955億美元。

證交所表示，此一成果，除了反映我國AI與半導體產業相關指數型商品深受投資人青睞，也展現出由投信、證券商、期貨商及指數公司等多方共同組成的發行、申購贖回、避險等完整ETF生態系，形成推動市場穩健成長的關鍵動能。

證交所表示，致力深化投資人教育與普惠金融推廣，透過ETF博覽會、線上學習平台及漫畫教材提升理財知識，鼓勵定期定額投資。

目前臺灣ETF受益人次突破1,500萬人，顯示ETF已成為全民理財的重要工具。同時，證交所表示，積極推動跨境合作，推出多元創新ETF產品，並與日本交易所實現雙邊掛牌，強化臺日市場連結，展現臺灣資本市場在國際上的重要地位。

