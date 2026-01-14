【WH專家說】手腳冰冷3大常見原因！中醫用泡腳、穴道按摩、食補教你預防改善手腳冰冷 | Women's Health

COPYRIGHT: Getty Images

妳有「手腳冰冷」的問題嗎？有些人可能會在天冷時出現手腳冰冷，有些則是一年四季四肢都冷得像冰棒，至於原因是什麼？又該如何改善？這次WH訪問了田宜民中醫師，帶你一起了解手腳冰冷的二三事！

▼▼身體健康型▼▼

1.久坐、不運動

很多女生雖說身體沒有什麼太大的問題，但還是會手腳冰冷，原因可能是因為「缺乏運動」。當我們有在運動時，血液循環會變得比較好，反之不運動或是經常久坐的人，血液循環就會變得比較差，同時熱能無法傳達至四肢末梢神經，就會容易手腳冰冷。

2.肌肉量不足

肌肉會產生熱能，當缺乏肌肉時，產熱比較少，就會變得比較容易怕冷以及手腳冰冷。因此太瘦的女生，當肌肉量少就會更容易手腳冰冷。

3.壓力大、容易緊張

情緒比較容易緊張，或時常感到壓力大的人也更容易出現手腳冰冷。因為當情緒緊張或壓力大時會造成末梢血管收縮，這時會出現一種現象——看起來很燥熱、焦慮、上火（如：口乾舌燥、口渴），但實際上四肢卻是冰冷的，這種情形中醫的說法是，這不是真正的虛寒體質，而是一種因氣鬱、氣滯造成的一個手腳冰冷，類似於交感神經失調的狀況。

▼▼身體有狀況型▼▼

1.有慢性病、家族史

有些 人身體可能本身就有一點狀況，例如有慢性病，家族史，因而造成末梢血液循環比較差。

2.氣血虛弱

有些是身體比較虛弱、氣血不足，在身體虛弱的情況下，會進而影響血液循環，因此也會比較容易手腳冰冷。

3.經血量大、貧血

月經量太大，長期以來就容易造成貧血，而當血液循環不良就會容易導致畏寒、手腳冰冷。

「手腳冰冷」該如何預防、改善？

想要改善手腳冰冷，可先分辨是屬於真的虛寒（真冷底），還是屬於暫時性的（假冷底）。

暫時性（假冷底）：因太缺乏運動或是情緒引發的冷底。

??解決：適度放鬆心情＆多運動

虛寒體質（真冷底）：除了有手腳冰冷之外，還伴隨的其他兼症，例如怕冷、容易拉肚子、白帶比較多、容易有痛經的狀況⋯⋯。

??解決：像這樣比較虛寒的體質，可以從食療方面做改善，也可以透過一些茶飲、按摩、泡腳，從各個方面輔助調理。

以下針對真冷底＆假冷底，田醫師推薦了幾個改善方法，從食療～穴道按摩一次看：

??「真冷底」：透過茶飲、按摩、泡腳，從各個方面輔助調理

(1)多吃溫熱食物祛寒：

虛寒體質的人容易怕冷、不喜歡吹風或吹冷氣、不愛喝冷飲、容易腹瀉、有經痛困擾、白帶分泌物多。建議以「溫補氣血」的方式多食用溫熱屬性的食物，例如蔥薑蒜、桂圓、肉桂、羊肉等，可提高身體的耐寒力。也可以多吃羊肉爐、麻油雞等溫補食物。

(3)祛寒茶飲：

日常推薦

桂桂紅棗茶：

桂枝6克、桂圓9克、、紅棗3。 加入500cc熱水燜泡5分鐘飲用

睡前推薦

黑薑牛奶：

乾薑汁/6g 500cc水煮 +牛奶 黑糖bj4gjo3，造成末梢循環比較差。

(4)每晚泡足浴：

每天晚上洗完澡後或睡覺前，可使用老薑（拍碎）、艾葉、 桂枝， 熬煮成足浴藥湯後，再把藥汁用溫水調和至40度左右、泡至小腿肚之上，只要15分鐘，就可以溫熱下肢穴道，活絡氣血，溫暖全身。

藥材：艾葉3錢、桂枝3錢、生薑

熬煮：以棉布袋裝入中藥材，包好綁緊；生薑拍打後備用；將藥包與生薑放入鍋中，加入1500~2000C.C.的水，熬煮20分鐘，即完成足浴藥湯。隨後再加適量冷水至40℃即可泡腳，每次泡15至20分鐘。

足浴過程中如果有頭暈不適症狀應立即停止，完成足浴也要趕緊擦乾雙足，穿上襪子保暖，才不會受風寒。

(5)穴道按摩：足三里穴、關元穴、勞宮穴

足三里穴-膝蓋外側，膝眼下方三寸。

關元穴-肚臍下方三寸的位置。

勞宮穴-握拳屈指，中指對應的位置

以指腹輕輕按壓至有痠痛感即可，每個穴點約莫按約3分鐘。

??「假冷底」適度放鬆情緒、喝玫瑰花茶及足浴改善手腳冰冷

(1)心情保持樂觀：

情緒壓力所造成的手腳冰冷，只有溫暖的方法是不夠的，要改善這個情況必須：「保持樂觀的情緒。」

自律神經不夠協調，末梢循環不佳而容易手腳冰冷。氣滯體質的人雖然手腳是冰涼的，身體卻是燥熱的，還容易口乾舌燥、胸悶、失眠、便祕、經前症候群明顯，建議以「疏肝理氣」為主要調養。

(2)喝玫瑰花茶：

因情緒影響而造成假冷底的人，若用食補、熱補的方式調理恐更上火。所以不建議溫補，而是可以多喝玫瑰花茶，有助於自律神經安定，

⚡️作法：用玫瑰花、薰衣草各2錢和茶葉一起泡。

(3)泡足浴舒緩情緒：

藥草足浴方，材料包括、老薑20克、柑橘果皮 玫瑰花瓣 薰衣草適量；可以先將老薑（不包含柑橘果皮）大火煮過，煮出藥汁，再放入柑橘果皮和溫熱水，溫度約控制在38到40℃即可開始足浴。

