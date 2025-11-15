WhatsApp宣布與BirdyChat、Haiket互通，歐盟數位市場法規範下的首波第三方通訊服務整合
為了符合歐盟數位市場法 (DMA) 的規範，Meta稍早宣布將讓旗下WhatsApp通訊軟體與BirdyChat及Haiket兩款第三方通訊服務實現互通 (interoperability) 。這也是WhatsApp自2023年數位市場法生效後開始研發此功能以來，首波確認將在歐盟地區導入合作。
支援跨平台傳檔，近期將在歐洲推出
Meta表示，經過過去幾個月的小規模測試，確認WhatsApp能與BirdyChat和Haiket順利運作，整合功能將「很快」在歐洲地區推出。
屆時，無論是使用Android或iOS裝置，用戶都將能夠在這些不同的服務之間互傳文字訊息、圖片、語音訊息、影片及檔案 。
強制端對端加密，採「選擇加入」制
針對隱私安全，Meta強調依據數位市場法規定，任何與Meta合作的通訊服務都必須具備與WhatsApp同等級的端對端加密 (end-to-end encryption) 技術。
在功能上線後，歐洲用戶將在未來幾個月內於WhatsApp的「設定」分頁中看到通知，告知如何選擇加入 (opt-in) 第三方聊天功能。Meta也保留了用戶的選擇權，使用者可以自行決定是否要開啟此功能，或者隨時將其關閉。
群組聊天功能暫緩，未來持續擴展
值得注意的是，雖然Meta先前曾提及用戶將能與夥伴App上的朋友建立群組聊天，但此功能不會在發布初期提供。Meta表示，群組功能將等到合作夥伴準備好支援該能力後才會推出 。
Meta也承諾，將依據數位市場法的要求，持續擴展WhatsApp與更多應用程式的互通性 。
