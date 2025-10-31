WhatsApp 對話備份支援 Passkey 加密，不用記密碼更輕鬆

為了方便使用者保存對話中的重要資訊、寶貴回憶，WhatsApp 現在給對話備份增加了 Passkey 通行密鑰加密選項。這樣你就無需再去記住密碼或冗長的加密金鑰，只要透過指紋、臉部或螢幕鎖定代碼驗證便能完成加密。

如要啟用這項功能，請前往設定 > 對話 > 對話備份 > 端對端加密備份。

根據官方的計畫，對話備份的 Passkey 加密會在「未來幾週至幾個月內」逐步開放。如果還沒看到相關選項的話，也不要太過心急喔。



