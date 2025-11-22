WhatsApp 新更新重新推出「關於我」並加以改良

最近 WhatsApp 持續地更新功能，最新是重新推出「關於我」功能並加以改良，令用戶可以更即時、方便去展示當前的狀態或心情，這個簡短的文字更新類似於 Instagram Notes 功能，可以讓其他人知道你在做什麼，又或者你生活上有什麼新鮮事。

WhatsApp 在其部落格最新文章中指，對於從一開始就用 WhatsApp 的用戶來說，「關於我」是他們推出的第一個功能。今次重新推出並改良是要令這項功能更加顯眼、即時和易於使用。在私隱設定中，你可以將其設為只有聯絡人能看見，或者選擇向更多用戶顯示。在對話框中「關於我」的內容會於頭像附近顯示，點擊就可以直接進行回覆，同時也會於個人資料頁面上顯示。「關於我」的內容內會在一天後過期，當然可選擇更短或更長的顯示時間，亦可選擇是否只向聯絡人或所有人顯示。WhatsApp 表示這個功能在本週開始向所有流動裝置用戶推出。對於有用開 Instagram Notes 的朋友，會否將你的狀態「照 Copy」去 WhatsApp 「關於我」功能上呢？

