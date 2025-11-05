Yahoo Tech

WhatsApp 終於登陸 Apple Watch：支援長訊息、語音訊息與貼圖預覽，Series 4／watchOS 10 即可用

WhatsApp 正式在 Apple Watch 推出原生應用。

Eric Chan
Eric Chan
更新時間
WhatsApp 終於登陸 Apple Watch：支援長訊息、語音訊息與貼圖預覽，Series 4／watchOS 10 即可用
WhatsApp 終於登陸 Apple Watch：支援長訊息、語音訊息與貼圖預覽，Series 4／watchOS 10 即可用

WhatsApp 正式在 Apple Watch 推出原生應用，終結多年只靠 iPhone 通知鏡像回覆的權宜之計，從此在手腕即可完整閱讀長訊息、查看更多聊天記錄，亦可更清晰地預覽圖片與貼圖。

在互動上，用戶可直接錄製與傳送語音訊息，亦可以 Emoji 快速回應，對於通勤、運動或開會時的簡短往來尤其便利；同時可在手錶上顯示 WhatsApp 來電通知與來電者資料，讓用戶判斷是否需要即時接聽或稍後回覆。

Apple Watch 版 WhatsApp 功能列表：

  • 通話通知：無需查看 iPhone，即可得知是誰來電。

  • 完整訊息：你可以在 Apple Watch 上查看完整 WhatsApp 訊息，即使訊息內容較長，也能直接在手腕上顯示。

  • 語音訊息：你現在可以錄製和傳送語音訊息。

  • 對訊息傳送心情回應：我們加入了相關功能，方便你向收到的訊息快速傳送表情符號心情回應。

  • 出色的媒體體驗：你將在 Apple Watch 上看到清晰的圖片和貼圖。

  • 對話記錄：讀取訊息時，你可在螢幕上看到更多對話記錄。

私隱方面，Meta 強調此版本同樣採用端對端加密，訊息與通話均受保護；現時版本定位為伴隨應用，日後將持續擴充功能，以提升 watchOS 使用體驗與場景覆蓋。

廣告

相容性方面，需 Apple Watch Series 4 或更新型號以及 watchOS 10 或以上；更新 iPhone 上的 WhatsApp 後即可於手錶使用，已從 App Store 正式推送，並逐步覆蓋各地區用戶。

更多內容：

隆重推出 Apple Watch 版 WhatsApp

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

其他人也在看

王子遭喜鵲娛樂切割！介入婚姻當小王　疑惹怒高層

王子遭喜鵲娛樂切割！介入婚姻當小王　疑惹怒高層

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子（邱勝翊）近期遭范姜彥豐指控介入與粿粿間的婚姻，對此，王子也在第一時間坦承並道歉，昨（4）日深夜更二度發出聲明再...

FTNN新聞網 ・ 2 小時前
黃明志躲2天投案！雪碧深夜再發聲　曝謝侑芯生前最後對話：起雞皮疙瘩

黃明志躲2天投案！雪碧深夜再發聲　曝謝侑芯生前最後對話：起雞皮疙瘩

台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志失聯2天後，今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友雪碧4日深夜再發聲自清，強調與黃明志只是普通朋友，也曝光謝侑芯生前與她的最後對話。

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高　路徑曝光恐直撲台灣

準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高　路徑曝光恐直撲台灣

原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。

三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣　強度上看強颱

鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣　強度上看強颱

（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]

引新聞 ・ 22 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動　創歷史紀錄

世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動　創歷史紀錄

2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。

鏡報 ・ 1 天前
「鳳凰」強度上看強颱！　專家警告：非常接近台灣東部

「鳳凰」強度上看強颱！　專家警告：非常接近台灣東部

中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。

中天新聞網 ・ 1 天前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失

馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失

[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪

護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪

近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。

造咖 ・ 1 天前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住

粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住

娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。

民視 ・ 2 天前
粿王之旅曝光！王子回眸粿粿畫面被拍，網笑：以為出國就安全？

粿王之旅曝光！王子回眸粿粿畫面被拍，網笑：以為出國就安全？

近日更有中國網友在小紅書曝光照片，指出早在今年3月底，就曾於美國聖地牙哥巧遇王子與粿粿同行

造咖 ・ 1 天前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師　曝唯一贏家

范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師　曝唯一贏家

藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。

三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
王子二度發聲「坦承錯誤」公開致歉　律師點5關鍵：精神值得讚賞

王子二度發聲「坦承錯誤」公開致歉　律師點5關鍵：精神值得讚賞

據了解，范姜彥豐日前在社群公開指控，表示妻子與王子互動「超越朋友界線」，指出今年3月底兩人赴美旅遊返台後，妻子態度明顯轉變，甚至傳出「人未離婚就搬進王子家」的消息。消息曝光後，引起各界熱議，甚至有媒體報導指出，范姜彥豐早已委託徵信社蒐證，疑似掌握文字、照片...

CTWANT ・ 3 小時前
黃明志認和謝侑芯共度一夜！酒店曝光座落金三角區　一晚萬元景觀絕佳

黃明志認和謝侑芯共度一夜！酒店曝光座落金三角區　一晚萬元景觀絕佳

IG擁有53萬粉絲追蹤的31歲網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。她上月在國外工作時猝逝，卻爆出馬來西亞歌手黃明志捲入此案。他坦承跟謝侑芯一起過夜，現場也被搜出壯陽藥、毒品。隨著案情受到注目，兩人過夜的高級酒店也曝光。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」　馬國衛生部：26分鐘抵達

說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」　馬國衛生部：26分鐘抵達

「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
台股慘摔546點！5檔個股逆勢漲停　這檔「10月猛漲116%」挑戰第6根

台股慘摔546點！5檔個股逆勢漲停　這檔「10月猛漲116%」挑戰第6根

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週二（4日）主要四大指數收盤全面走跌，其中費城半導體指數更是重挫達4%、台積電ADR（TSM-US）也慘跌3.55%。台股加權指...

FTNN新聞網 ・ 2 小時前
富商辣妹交纏亡「案發前砸數萬買7毒品」！與女藥頭關係也很極樂

富商辣妹交纏亡「案發前砸數萬買7毒品」！與女藥頭關係也很極樂

台北市信義區一處高級豪宅上個月25日驚傳雙屍命案，37歲創投公司身價高達9億的CEO陳姓男子與25歲曾姓女子被發現陳屍豪宅內，疑似因施用多種毒品過量喪命。檢警破解陳男的手機後，發現他二度染毒後向一名37歲清秀女藥頭購毒，案發前至少買了7種毒品，還花了數萬元，陳男也是藥頭的大咖客戶。進一步追查發現更發現，陳姓富商與女藥頭的關係也不單純，因為女藥頭會極力的滿足陳男購毒需求，部分交易不收錢，當作招待旅遊

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
護理女神謝侑芯成「浴缸裸屍」魂斷異鄉！黃明志竟落跑　警攔下回房見屍

護理女神謝侑芯成「浴缸裸屍」魂斷異鄉！黃明志竟落跑　警攔下回房見屍

「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，驚爆歌手黃志明在場，警方搜出疑似毒品的9顆藍色藥丸，當場遭捕。黃明志否認涉毒，繳納保釋金後獲釋，不過整起案件疑點重重，當地媒體更指出，22日中午案發後，黃明志撥打MERS999後，就離開酒店，最後是遭警方攔住，押回房間。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
90W恐生成鳳凰颱風　最快「這時間」成颱路徑曝光

90W恐生成鳳凰颱風　最快「這時間」成颱路徑曝光

粉專指出，90W擾動在目前觀測資料中持續發展中，預估未來幾天將因副熱帶高壓勢力逐漸減弱，導致其路徑採取典型的拋物線型前進方向。預期當擾動逐漸逼近台灣附近海域時，有可能轉向東北方，但由於轉向的時間與位置尚不明確，變數仍大，需持續觀察。粉專提醒，秋季期間的颱風特...

CTWANT ・ 1 天前
小禎無辜捲入粿粿、范姜彥豐婚變 本尊怒發聲：有病嗎？

小禎無辜捲入粿粿、范姜彥豐婚變 本尊怒發聲：有病嗎？

粿粿與范姜彥豐3年婚姻生變，雙方目前透過律師協商離婚。今有爆料指出2人已分居，粿粿新的落腳住處，是王子的好友胡釋安和胡小禎的住所，對此，小禎本人也親自在相關新聞下方留言，傻眼說：「有病嗎？」可見對於此傳聞相當不滿。范姜彥豐日前爆料妻子婚內與「王子」邱勝翊有不倫情，引發譁然。粿粿1日拍片認錯，坦承與王

自由時報 ・ 1 天前
謝侑芯猝死現場9顆「愛他死」　醫：1錠多種成分增猝死風險

謝侑芯猝死現場9顆「愛他死」　醫：1錠多種成分增猝死風險

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯猝死案，警方在案發現場搜獲9顆可疑藍色藥錠，初步研判為搖頭丸「愛他死」（Estacy）。醫師指出，現今這類合成物質常將多種成分製成一顆藥丸。

中天新聞網 ・ 1 天前