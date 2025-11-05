WhatsApp 終於登陸 Apple Watch ：支援長訊息、語音訊息與貼圖預覽，Series 4／watchOS 10 即可用

WhatsApp 正式在 Apple Watch 推出原生應用，終結多年只靠 iPhone 通知鏡像回覆的權宜之計，從此在手腕即可完整閱讀長訊息、查看更多聊天記錄，亦可更清晰地預覽圖片與貼圖。

在互動上，用戶可直接錄製與傳送語音訊息，亦可以 Emoji 快速回應，對於通勤、運動或開會時的簡短往來尤其便利；同時可在手錶上顯示 WhatsApp 來電通知與來電者資料，讓用戶判斷是否需要即時接聽或稍後回覆。

Apple Watch 版 WhatsApp 功能列表：

通話通知：無需查看 iPhone，即可得知是誰來電。

完整訊息：你可以在 Apple Watch 上查看完整 WhatsApp 訊息，即使訊息內容較長，也能直接在手腕上顯示。

語音訊息：你現在可以錄製和傳送語音訊息。

對訊息傳送心情回應：我們加入了相關功能，方便你向收到的訊息快速傳送表情符號心情回應。

出色的媒體體驗：你將在 Apple Watch 上看到清晰的圖片和貼圖。

對話記錄：讀取訊息時，你可在螢幕上看到更多對話記錄。

私隱方面，Meta 強調此版本同樣採用端對端加密，訊息與通話均受保護；現時版本定位為伴隨應用，日後將持續擴充功能，以提升 watchOS 使用體驗與場景覆蓋。

廣告 廣告

相容性方面，需 Apple Watch Series 4 或更新型號以及 watchOS 10 或以上；更新 iPhone 上的 WhatsApp 後即可於手錶使用，已從 App Store 正式推送，並逐步覆蓋各地區用戶。

更多內容：

隆重推出 Apple Watch 版 WhatsApp

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk