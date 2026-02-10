WhatsApp 網頁版終於可以打電話！語音 + 視訊通話開始推送，beta 先試用

WhatsApp 網頁版開始向 beta 用戶推出語音和視訊通話功能，現階段先支援 1 對 1 對話，毋須安裝桌面版也可直接在瀏覽器撳通話鍵開 call。通話同樣採用端對端加密並使用 Signal 協議，視訊通話亦支援螢幕分享。

先做 1 對 1，開發已有 1 年

WABetaInfo 透露，WhatsApp 網頁版的語音和視訊通話功能會先由 1 對 1 對話開始。他們同時提到，這個功能大概開發了約 1 年，期間持續調整體驗，務求和桌面版功能看齊。用法就是打開對話後按通話按鈕即可，如果你現在用了網頁版，但未見到通話按鈕，不代表你的裝置不支援，而是功能仍然分批開通中。

WhatsApp 網頁版語音 + 視像通話開始推送

端對端加密照跟，視訊通話還支援螢幕分享

網頁版的通話同樣屬端對端加密，並使用 Signal 協議，毋須用戶額外開任何設定就會自動套用。端對端加密可以確保只有通話雙方聽到內容，中間任何人（包括 WhatsApp）都無法讀取或收聽。

除此之外，WABetaInfo 提到網頁版視訊通話支援螢幕分享，方便用來示範文件、簡報或協助排解問題。但也要記住只與可信的人分享，避免不小心曝光密碼等敏感資料。

群組通話未有 ETA，但目標可能做到 32 人

現階段 WhatsApp 網頁版的群組語音 / 視像通話仍然「在開發當中」，WABetaInfo 未有提供確實推出時間。不過較早前的相關報道提到，群組通話預期可支援最多 32 人，並可能加入通話連結同預約等功能，但屬仍在開發階段的預期方向。

