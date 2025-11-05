Meta稍早宣布，正式為旗下WhatsApp推出Apple Watch原生App，將大幅升級Apple Watch上的WhatsApp服務使用體驗，補足過往僅能透過iPhone鏡像通知，藉此進行有限回覆的缺憾。

WhatsApp終於推出Apple Watch原生App，支援完整訊息、語音留言與通話通知

導入多項關鍵功能，語音留言、完整訊息皆可讀

根據WhatsApp說明，對應Apple Watch的原生App導入了多項關鍵功能更新，讓使用者無需拿出iPhone也能處理即時通訊：

• 查看完整訊息：過去透過鏡像通知，過長的訊息會被截斷，而新版App支援使用者查看完整的訊息內容。

廣告 廣告

• 錄製與傳送語音訊息：最大的升級之一，是使用者現在可直接在Apple Watch上錄製，並且傳送語音訊息。

• 快速emoji表情回應：可針對訊息快速點選emoji表情符號進行回應。

• 強化的通話通知：可直接在手錶上看到來電者詳細資訊，再決定是否接聽。

• 支援圖片與貼圖：可在手錶上瀏覽「清晰的圖片與貼圖」。

• 瀏覽更多聊天紀錄：可回顧的訊息歷史將比以往更多。

另外，WhatsApp強調即使在Apple Watch 上，所有的訊息與通話仍維持端到端加密 (end-to-end encryption) 保護。

需watchOS 10、Apple Watch series 4以上規格

此更新對於Apple Watch用戶而言意義重大，先前在Apple Watch上的WhatsApp體驗極為有限，僅能依賴iPhone推送的鏡像通知來回覆訊息，無法主動開啟對話或查看完整內容。

而若要使用這款新的原生App，使用者需具備Apple Watch series 4或更新款式，並且將作業系統升級至watchOS 10 (含) 以上版本。

姍姍來遲的更新

不過，外界也普遍認為Meta推出這款原生App的時間「來得有點晚」，例如早已在市場消失的BlackBerry，早在2015年時就曾為Apple Watch推出其BBM App。

此情況也類似Meta另一款服務Instagram，同樣也是歷經多年的等待，才終於推出iPad原生App，顯示Meta對於蘋果非iPhone平台的原生支援，腳步似乎總是相對謹慎。

更多Mashdigi.com報導：

Sony Xperia手機業務可能準備退出中國市場，官方微信服務號已註銷、官網移除手機分類

雙系統的智慧手錶選擇：Pixel Watch 4、Apple Watch series 11，或是Apple Watch SE 3？

小鵬AI Day揭曉2026年3款L4級別Robotaxi藍圖，同步展示預計2026年底量產的IRON人形機器人