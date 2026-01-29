為了應對日益猖獗的網路攻擊與間諜軟體威脅，Meta旗下通訊軟體WhatsApp宣布推出一項名為「嚴格帳號設定」 (Strict Account Settings)的新功能。

WhatsApp也有「鎖定模式」！推出進階安全設定

這項功能類似於蘋果的「鎖定模式」，專為記者、社運人士或公眾人物等高風險族群設計。透過一鍵開啟，就能啟動一系列防禦機制，阻絕潛在的惡意攻擊。

該功能預計在未來幾週內向全球用戶推送。

犧牲便利換取安全：三大防護機制

開啟「嚴格帳號設定」後，WhatsApp的使用體驗將會變得相對受限，以換取更高的安全性。主要包含以下三大防護措施：

• 阻擋陌生附件：自動阻擋來自「未知聯絡人」傳送的圖片、影片或文件。這能有效防止駭客透過惡意檔案植入病毒。

• 停用連結預覽：傳送或接收連結時，不會自動產生網頁縮圖與標題。這能防止駭客透過惡意連結獲取用戶IP位址或觸發漏洞。

• 靜音陌生來電：自動將未知號碼的來電靜音。這不僅是防騷擾，更是為了防範某些透過通話協定進行的「零點擊」 (Zero-click)攻擊。

鎖定高風險族群，一般人未必需要

WhatsApp強調，對於絕大多數的普通用戶來說，現有的端對端加密 (End-to-end Encryption)已經足夠安全，並不需要開啟此模式。

這項新功能主要是為了防範「高度複雜的網路攻擊」 (例如NSO Group的Pegasus間諜軟體)，這類攻擊通常鎖定特定目標進行監控。這也是繼蘋果於2022年推出鎖定模式、Android去年推出進階保護模式後，又一科技業者針對高風險用戶強化的資安防線。

