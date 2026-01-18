去年在IFA 2025期間宣布投入造車，並且擴大其家電產品生態之後，追覓在此次CES 2026展示更完整的產品佈局，其中更包含新款智慧穿戴產品、運動相機，甚至也展示其獨立品牌星空計畫 (Nebula Next)的概念車——The Nebula Next 01 Concept。

擴大家電產品生態之餘，追覓透過更多獨立品牌佈局智慧穿戴、運動相機與電動車市場

目前追覓除了持續擴展其掃拖機器人、手持吸塵器、洗地機，以及吹風機、美顏設備，後續也擴大佈局空氣淨化器、空調、電視螢幕、嵌入式洗碗機、洗衣機，甚至計畫推出更多小型家電產品，藉此對應更多全球市場需求，部分產品之後也會由台灣代理選擇引進，但部分產品可能仍會因法規、NCC檢驗等因素作調整，或是無法引進。

星空計畫概念車

星空計畫最早在2021年建立團隊，並且以技術研發與產品探索為核心，目前與追覓採獨立設立、獨立運作關係，包含公司治理、業務決策等都是各自獨立，雖然彼此會有商業交流與合作，但不構成股權控制、業務從屬與經營合併情況，亦即星空計畫相關發展均不受追覓控制影響。

目前星空計畫僅對外展示概念車「The Nebula Next 01 Concept」，同時在CES 2026期間也僅作靜態展示，尚未有具體細節公布，因此也尚未有具體市售車輛具體問世消息 (先前說法則是表示最快預期會在2027年推出首波車款)。

不過，從先前小米宣布造車，到實際推出市售車款並不算慢，加上當前因相關技術元件如電池、驅動馬達供應市場成熟，甚至有諸多車載平台設計可直接使用，使得電動車從設計到進入市場時間普遍快速許多，因此預期星空計畫的電動車產品也會在不久之後進入市場。

佈局智慧穿戴市場

如許多品牌佈局智慧穿戴市場，追覓在去年底也宣布佈局其智慧穿戴產品，首波鎖定對使用者不會造成明顯負擔的智慧戒指，並且加入振動功能提醒使用者有手機訊息之類通知，並且在CES 2026額外展示兩款加入更多功能 (例如可當作電動車解鎖)的智慧戒指，以及即將在今年第一季推出的智慧手錶。

功能部分，追覓推出的智慧戒指提供睡眠追蹤、以AI驅動的健康追蹤、振動提醒、壓力與情緒識別、運動數據紀錄等，另外也能透過觸控功能操作手機音樂播放、相機快門，並且對應長達7天的使用時間 (最長甚至可達15天)，另外也對應50公尺水下防護與抗汗水侵蝕設計，尺寸則提供6-13在內8種規格。

此次在CES 2026期間公布額外兩款智慧戒指設計，則是加入NFC連接規格，可對應智慧家庭設備連動、模擬數位鑰匙、模擬車輛數位鑰匙、透過NFC連接快速交換聯絡資訊等功能。

而智慧手錶部分，則是支援血壓量測與ECG心電圖紀錄，提供全天候心率、含氧量與睡眠品質追蹤，另外也支援HRV心率變異度、EDA膚電反應量測，更內建可分析情感、情緒的追覓AI健康助理，其他也包含可透過藍牙播打、接聽電話，以及全天候的健康數據紀錄，電池則最高可對應12天續航使用時間。

除此之外，追覓也確定在後續推出智慧眼鏡裝置，首波預期鎖定與Meta Ray-Ban等產品競爭，並且提供通話、音樂播放及拍攝等功能，支援以AI識別拍攝物品、AI翻譯與分析功能，整機重量僅35公克。

而追覓更計畫推出附帶微型顯示器的AR版本，沒意外就是要跟Meta Ray-Ban Display抗衡。

雖然目前仍使用追覓品牌，但智慧穿戴產品之後預期會以獨立品牌形式發展。

擴大運動相機市場發展

追覓此次也在CES 2026期間展示其以Leaptic獨立品牌打造的首款運動相機Cube，其外型令人直覺聯想到DJI推出的Action Nano，但強調能更穩定拍攝8K畫質影像，並且標榜能拍攝清晰夜間影像，本身則採用1/1.3吋、5000萬畫素感光元件，機身同樣採可拆分、磁吸扣合機構，整體使用幾乎與Action Nano相近，但螢幕則比Action Nano大上許多，同時也有豐富的配件可用。

除了推出運動相機，追覓接下來也計畫讓Leaptic更進一步地獨立運作，甚至也不排除擴大推出全景相機、空拍機等產品。

還有更多產品

追覓近年持續在全球市場擴大佈局，從早期掃拖機器人延伸到目前諸多品相智慧家電，同時也透過成立更多獨立品牌佈局不同產品市場，如目前藉由星空計畫搶進電動車市場，甚至也以Leaptic獨立品牌挑戰運動相機市場，甚至也計畫擴大智慧穿戴產品佈局。

在此次CES 2026展場上更出現追覓準備推出的智慧錄音設備，標榜僅有3mm厚度、30公克重量，並且支援超過120種語言識別，能透過AI轉譯方式快速整理錄音內容，明顯是要挑戰Plaud、Anker等品牌已經在市場推出的智慧錄音設備市場，因此也能預期追覓接下來將會以自身技術與供應鏈優勢推動更多產品市場，甚至此次CES 2026期間也可以看到追覓接下來也計畫投入機器人市場發展。

其實不光是追覓，目前包含石頭科技、SwitchBot等品牌，在建立一定市場發展規模之後，幾乎都會開始整合自身技術、供應鏈資源擴大不同產品市場發展，畢竟在當前市場競爭若僅以單一或少數產品競爭，可能不比多方面經營更有成長空間。

