WHO假裝台灣不存在！中國昔喊誰理你們 石明謹憶SARS奪81命：不能忘

國際中心／林奇樺報導

美國正式退出世界衛生組織（WHO），川普政府更揭露退群內幕，直指WHO在新冠肺炎（COVID-19）疫情初期「假裝台灣不存在」，忽視台灣早在疫情爆發前即提出的警告，錯失防疫先機。對此，時事評論員石明謹也在臉書發文回顧台灣過去在國際公衛體系中被排除的經驗，並回顧2002年SARS的慘痛經驗，強調相關過往「不能忘，台灣人不能忘」。

美國退出WHO，川普更直指WHO在新冠肺炎初期忽視了台灣所提出的警訊。（圖／翻攝自X平台 @WhiteHouse）

川普政府指出，WHO在新冠疫情期間未能充分發揮全球公共衛生協調功能，尤其在疫情初期未正視台灣所提出的警訊，導致防疫反應延誤。美方並認為，WHO長期在政治因素影響下運作，無法確保資訊透明與即時共享，是促使美國決定退出的重要原因之一。

不過，WHO專家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）則否認相關指控，表示世衛並未忽視台灣，並稱台灣當時並非示警，而是向世衛索取資料。

但對於世衛甩鍋的回應，衛福部次長莊人祥27日則表示，台灣雖非會員國，但長期善盡全球醫藥衛生合作責任。他指出，2019年12月30日清晨，台灣公衛人員從網路資訊中發現中國武漢出現「非典型肺炎」案例，台灣有SARS經驗，公衛人員高度懷疑疫情可能涉及人傳人，隨即主動致函WHO。

莊人祥表示，當時WHO僅回覆已將信件轉交專人處理，台灣當天並未獲得進一步資訊確認，在高度懷疑人傳人的情況下，台灣於12月30日即主動啟動入境登機加強檢疫措施，後續發展也證明當初的判斷方向正確。

石明謹發文提到，2003年的SARS就是因為世衛忽視了台灣，導致台灣在沒有充足的準備下，有81人逝世。（圖／資料照）

知名球評、時事評論員石明謹27日晚間則發文提到中國2002年發生SARS疫情，WHO因為政治因素，所以沒有通報台灣疫情，也沒有給予醫療指引，導致台灣在沒有充足的準備之下，有81人因此死亡。​

石明謹接著說道，隔年的WHO大會，台灣申請加入WHO，當時有媒體當面詢問中國代表沙祖康「你們有聽到臺灣兩千萬人民的需要嗎」，他卻說出「早就給拒絕了！沒聽到大會做的決定嗎？誰理你們」的冷血回應。而這段回應也被石明謹直呼「經典」。

此次，川普宣布美國退出WHO，並怒斥WHO長年假裝台灣不存在，石明謹也直言，也許現在的年輕人不知道，但這件事情不能忘，「台灣人不能忘」。

