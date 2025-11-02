WHO失智症研究專家推薦！巧克力、綠茶、紅茶＋它 護腦、防神經遭毒害

研究證實，人類的大腦從11歲開始老化；1000億個腦神經細胞，以每天10萬個的數字衰退。該如何維護大腦健康？生理學博士、WHO失智症研究專家詹姆斯．古德溫推薦巧克力、莓果等富含類黃酮的食物。

類黃酮對大腦有很多好處

類黃酮是廣泛存在於水果和蔬菜的天然植物色素。在動物研究中，類黃酮被發現對大腦有多種益處，尤其是認知。類黃酮具有抗氧化、抑制發炎、保護神經元免受毒素侵害、促進神經新生，以及增強學習和記憶的作用。

此外，我們對類黃酮在大腦中的運作方式也有相當程度的了解，類黃酮可保護神經元免受毒素傷害、抑制神經發炎、改善血液流動，還能調節基因的表達方式。

類黃酮吸收率很低

還有一些研究證實，類黃酮對人的情緒和記憶力有好處。然而，臨床介入型研究進行得不多，目前也沒有數據支持食用類黃酮與人類行為結果之間存在因果關係。類黃酮在腸道中的吸收率很低，一轉眼就會在小腸和大腸中被消耗殆盡，但這可能是類黃酮的大祕密。

類黃酮會餵養腸道中的細菌，這對大腦健康無比重要。黃酮類化合物的效果和作用取決於我們有沒有長期攝取黃酮類，因此我們應該終身都要經常食用黃酮類。

富含類黃酮的食物

富含類黃酮的食物有巴西利（parsley，又稱香芹）、洋蔥、所有莓果、紅茶和綠茶、香蕉、所有柑橘類水果、銀杏、紅酒和可可，所以快去吃巧克力吧！

