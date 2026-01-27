WHO專家瞎扯台灣沒示警新冠疫情 外交部怒斥︰2019年底就通報

外交部發言人蕭光偉今(27)日表示，「經過了這麼多年，WHO應該要清楚明白，為了全人類的公益，不應該疏忽或遺漏任何一人或一個國家」。(記者黃靖媗攝)

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國22日退出世界衛生組織(WHO)，WHO新冠肺炎(COVID-19)專家范科霍芙(Maria Van Kerkhove)竟稱，台灣在疫情爆發時未向WHO示警，只有索取資訊。對此，外交部發言人蕭光偉今(27)日怒斥，范科霍芙所言錯誤，並非事實，「經過了這麼多年，WHO應該要清楚明白，為了全人類的公益，不應該疏忽或遺漏任何一人或一個國家」。

美國務卿魯比歐(Marco Rubio)在美國正式退出WHO後強調，此舉是回應世衛在COVID-19疫情期間的失職；美國衛生部副部長歐尼爾(Jim O'Neill)也說，WHO在2019年時對台灣的早期疫情示警視而不見，假裝台灣不存在，導致錯失防疫先機。但世衛COVID-19專家范科霍芙卻於社群媒體說，台灣並未警告世界衛生組織，而是在同一天向WHO索取資訊，「我們沒有忽視台灣」。

蕭光偉今日於外交部例行記者會表示，范科霍芙所言錯誤，並非事實，回顧衛福部2020年4月11日發布的新聞稿，中央流行疫情指揮中心曾針對WHO否認台灣警告COVID-19可能人傳人的說法提出澄清。

指揮中心當時指出，疾病管制署早在2019年12月31日即掌握中國武漢至少出現7例「非典型肺炎」病例，基於SARS經驗高度警覺，當天即依《國際衛生條例》(IHR)以電郵通報WHO聯繫窗口，並特別提及病例已進行隔離治療，提醒公衛專業人員注意人傳人風險。

蕭光偉也說，現在不是爭論有沒有示警或有沒有忽視警告？「經過了這麼多年，WHO應該要清楚明白，為了全人類的公益，不應該疏忽或遺漏任何一人或一個國家」。

蕭光偉強調，我國爭取參與WHO多年，長年獲得友邦及理念相近國家支持。雖然美國已宣布正式退出WHO，但美方也在多個場合向我國重申對台灣國際參與的支持，川普政府上任以後亦曾13度對外以各種方式公開表達對台灣國際參與的支持，其他理念相近國家及友邦支持我國力道也持續增加。

美國退出WHO 外交部：我國爭取參與WHA目標不變

雖然美國已正式退出WHO，但蕭光偉指出，我國仍將持續與美國、友邦及其他理念相近國家持續合作推案，我國宗旨及目標並未改變，仍希望爭取受邀以觀察員身分參與世界衛生大會(WHA)，以及完整參與WHO各項會議機制及活動，這不但攸關台灣2300萬人衛生安全，實際上台灣所能做出的貢獻，以及在醫衛所扮演的領導角色，相信全世界都能夠受惠。

