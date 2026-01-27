WHO專家稱台灣未示警新冠疫情 外交部反擊：早在2019年底通報

美國近日正式退出世界衛生組織（WHO），美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）指稱，退出是為回應WHO在新冠肺炎疫情期間的失職，美國衛生部副部長歐尼爾（Jim O’Neill）則公開指責WHO在疫情期間忽視台灣預警，但WHO新冠肺炎專家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）辯稱台灣僅是索資、未警告。對此，我國外交部今（27）日駁斥，范科霍芙的說法「所言錯誤、並非事實」。

美國22日正式退出WHO後，歐尼爾透過社群媒體X寫道，WHO於2019年「假裝台灣不存在」，忽視台灣對新冠肺炎的早期警告，且忽視嚴謹科學，並推動封城；不過，范科霍芙轉發歐尼爾的貼文寫道，歐尼爾所說「完全不實」，WHO於2019年12月31日偵測到中國武漢疫情訊號，「台灣並未警告我們，他們是在同一天向我們索取資訊。我們沒有忽視台灣」，WHO也未忽視科學、建議封城。

對此，我國外交部發言人蕭光偉今日於例行記者會上駁斥，范科霍芙指稱台灣未向WHO示警，僅是索取資料的說法，「所言錯誤、並非事實。」外界可以回顧衛福部2020年4月11日發布的新聞稿，當中已清楚說明中央流行疫情指揮中心，對WHO否認台灣曾警告新冠肺炎可能人傳人的說法提出澄清，台灣疾管署早在2019年12月31日就掌握武漢至少出現7例非典型肺炎病例，並基於過去SARS經驗提高警覺，當天也依照國際衛生條例以電郵通報WHO聯繫傳口，並特別提及病人已在隔離治療。

蕭光偉說，現在已不是爭論是否有示警、忽視警告的時間，而是在經過這麼多年後，WHO應清楚明白，為了全人類的公共利益，不應刻意疏忽或是遺漏任何一個人、一個國家；我國爭取參與WHO多年，長期以來均獲得友邦及理念相近國家支持，儘管美國已正式宣布退出WHO，但美方也在多個場合向我方重申，對台灣參與國際組織的支持。

蕭光偉指出，美國總統川普（Donald Trump）政府上任以來，已13度對外以各種方式公開表達對台灣國際參與的支持，其他理念相近國家及友邦支持我國國際參與的力道也持續增加。我國仍將持續和美國、友邦及其他理念相近國家合作推案，宗旨及目標並無改變，仍是希望爭取受邀以觀察員身份參與世界衛生大會（WHA）及完整參與WHO各項對應活動和相關機制，「這不但攸關台灣2300萬人的衛生安全，實際上，也是能夠共同促進國際社會上面，衛生安全能夠更具體的維護」。

