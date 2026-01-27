WHO遭批忽略台示警新冠疫情 莊人祥：是全世界損失

美國總統川普去（2025）年1月曾說，「我們付了5億美元給世界衛生組織，此刻我在這裡要終止掉。」

美國總統川普去年上任第1天，馬上簽署行政命令，宣布美國退出世界衛生組織，批評WHO在新冠肺炎疫情期間「失職」。而依規定，聯合國收到通知後滿1年，美國於今（2026）年1月22日正式退出，卻也引發社群筆戰。

美國衛生部副部長歐尼爾指出，世衛在2019年忽視了台灣發出的COVID-19早期示警，還假裝台灣不存在；但世衛專家范科霍芙則批評指控「完全不實」，認為台灣沒有警告，而是在同一天索取資訊，強調WHO沒有忽視台灣。

對此，衛福部次長莊人祥回應，「他們把台灣提出的諍言忽略，我覺得是對全世界的損失。」

曾任台灣疫情指揮中心發言人的莊人祥表示，2019年12月31日公衛團隊就從網路上搜尋到武漢爆發「非典型肺炎」的消息，當時就透過電郵方式通報。疫情期間，時任指揮官陳時中更點出我方在電郵中，特別提及「非典型肺炎」以及「病患已進行隔離治療」，認為只要是公衛人員都能由此研判，這些病例有人傳人的可能。

時任中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在2020年4月11日曾表示，「如果說這個隔離治療，這樣子的警訊，這樣不是警訊，那要問什麼情況才叫做警訊？」

對於美國正式退出世衛組織，是否對台灣有影響？外交部強調，我國宗旨及目標沒有改變，依然希望爭取受邀以「觀察員身分」參與世界衛生大會（WHA），以及完整參與WHO各項會議機制及活動。

外交部發言人蕭光偉表示，「世界衛生組織應該要清楚的明白，為了全人類的公益，不應該刻意疏忽或者是遺漏任何一人或者國家，而我國爭取參與世界衛生組織多年，雖然美國已經宣布正式退出，我國仍將持續和美國、友邦及其他理念相近國家繼續合作推案。」

外交部表示，這不但攸關台灣2300萬人的衛生安全，實際上，台灣所能做出的貢獻，以及在醫衛所扮演的領導角色，相信全世界也都能夠受惠。

