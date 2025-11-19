Whoscall獲年度最佳生活幫手程式

（中央社記者吳家豪台北19日電）Google Play今天公布2025年台灣年度最佳榜單，台灣團隊開發的「Whoscall象卡來」結合人工智慧（AI）偵測詐騙，拿下「年度最佳生活幫手應用程式」；Adobe Firefly利用AI降低影像創作與設計門檻，獲得「年度最佳應用程式」。

Google Play台灣與香港應用程式及遊戲策略夥伴經理陳曉瑩在官方部落格發文表示，觀察今年年度最佳應用程式榜單，獲獎作品類型涵蓋生活、娛樂、健康等多領域，顯示台灣使用者正持續透過數位科技，追求更便利、高效的生活體驗。

廣告 廣告

其中，由台灣團隊Gogolook開發的「Whoscall象卡來」今年獲得「年度最佳生活幫手應用程式」。隨著詐騙型態日益複雜，「Whoscall象卡來」持續加入在地化資訊、AI預判模型等技術應用，搭配鼓勵用戶參與回報的社群機制。

獲得「年度最佳應用程式」的Adobe Firefly提供豐富的影像工具，並整合多元第三方AI技術，滿足使用者從日常生活到專業領域的各種跨裝置創作需求。

「年度最具潛力應用程式」為RoboNeo，使用者可以與AI協作，透過文字指令生成標誌、圖示或網頁所需的專業影像素材。

「年度最佳跨裝置應用程式」得主為「Luminar: 照片編輯器」，支援跨裝置使用，讓使用者隨時隨地都能透過行動裝置，運用AI輕鬆完成複雜的圖片編輯。

Google Play也公布年度最佳遊戲榜單，充分展現台灣玩家多元的喜好。陳曉瑩觀察到3個趨勢，包括經典IP的魅力不減、持續深化跨平台體驗及強化社群連結。

今年上榜的遊戲中，有2款來自台灣開發團隊。由加玖工作室開發的「哥布林也想談戀愛」融入時下網路用語，搭配獨特畫風且充滿社群梗的迷因情節與對話，為養成收集類遊戲帶來全新風貌，獲得「年度最佳獨立製作遊戲」。

另一款由台灣團隊Loventure Games開發的「Go Gull: Tile Match」不僅美術風格精細，更在傳統消消樂的玩法上，融入城市建造、物品收集與飛船客製化等元素，讓玩家能打造出自己的專屬飛船與全球玩家一較高下，獲得「年度最佳台灣製作遊戲」。

經典IP依舊獲得廣大玩家喜愛，「SD鋼彈G世代永恆」以精美畫風、忠於原著的沉浸式動畫劇情，和具有策略深度的回合制模擬戰鬥，拿下今年「年度最佳遊戲」。

另一款風靡全球的IP寶可夢，則以「Pokémon TCG Pocket」獲得「年度最佳休閒遊戲」，透過創新的交換機制，在行動裝置上重現卡牌收藏交換與對戰樂趣。（編輯：張良知）1141119