Whoscall 與遠傳電信攜手防詐！推《Whoscall 進階版》電信獨家

信任科技服務商 Gogolook（股票代號：6902） 旗下數位防詐 APP Whoscall 持續加深與遠傳合作，在遠傳獨家販售《Whoscall 進階版》個人方案。所有遠傳用戶即日起，得透過電信帳單訂閱《Whoscall 進階版》個人月方案，將可享電信獨家「前兩個月免費試用」，若申辦年訂閱方案，則享有帳單現折 190 元的限時優惠，在遠傳訂閱最便宜。

Whoscall 為台灣市佔率第一的來電辨識與防詐 App，甫獲 「2025 Google Play 台灣年度最佳生活幫手」，同時也是唯一入圍全球「2025 Apple Store Awards」的台灣 App。此次合作延續 Whoscall 與遠傳長期推廣的防詐服務，遠傳用戶可直接透過遠傳電信帳單申辦《Whoscall 進階版》方案，享受市面最低價。

即日起至 2026 年 2 月 28 日，遠傳用戶首次訂購 Whoscall 進階版個人月方案，即可享有連續兩個月免費試用，自第三個月起以月費 95 元續訂；若選擇 890 元的年方案，則可立即享有首年帳單折抵金額 190 元，相當於減免兩個月費用，讓升級防詐工具的門檻更低、更划算！

Whoscall 表示，遠傳擁有龐大的用戶數以及生態系，在今年雙方試行階段以來，《Whoscall 進階版》訂閱人數已翻倍成長。未來，我們也會評估上架更多訂閱方案，如雙人方案、家庭方案等，讓遠傳的用戶能夠以更便宜的價格，享受到更安全的通訊與數位環境，助力遠傳落實電信防詐的目標。