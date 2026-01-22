SpaceX過去多年來一直抗拒上市，Elon Musk甚至曾放話：「除非飛往火星變成例行公事，否則不會IPO」。但這個堅持在近期有了180度大轉變，去年證實將準備推動SpaceX的IPO事宜後，華爾街日報獨家報導指出，Elon Musk正計畫最快在今年7月讓SpaceX公開上市。

Elon Musk為什麼急著讓SpaceX IPO？為了把AI數據中心送上太空，還要順便救xAI

為什麼突然這麼急？答案只有兩個字：AI。

打造「太空AI數據中心」，燒錢速度堪比火箭

報導指出，促使Elon Musk改變心意的最大推力，是他對於「在太空建立以太陽能驅動AI數據中心」 (Solar-powered AI data centers in space) 的執著。

這個概念聽起來很科幻 (也很瘋狂)，利用太空中的無盡太陽能來驅動高耗電的AI運算，並且讓數據中心繞著地球跑。雖然許多工程師對此抱持懷疑態度，但在技術團隊去年秋天取得突破後，Elon Musk認為這是可行的，並且希望能成為第一個做到的公司。

不過，要建造並發射成千上萬顆搭載AI運算能力的衛星，技術難度極高且成本驚人。SpaceX高層評估認為，要籌措這筆數百億美元的資金，最快且最容易的方式，就是趁著美國IPO市場回溫時，讓SpaceX上市進行募資。

對決OpenAI與Jeff Bezos，不能輸在起跑點

除了技術野心，競爭對手的動作，以及xAI發展困境顯然讓Elon Musk感到焦慮：

• Sam Altman (OpenAI)：傳出去年曾考慮收購火箭公司Stoke Space，意圖佈署具備AI能力的衛星。

• Jeff Bezos (Blue Origin)：去年10月公開表示將數據中心移至軌道是合理的。

• xAI的困境：Elon Musk的AI公司xAI在營收與用戶數上仍遠遠落後OpenAI與Google。

知情人士透露，Elon Musk希望SpaceX能在OpenAI和Anthropic今年可能IPO之前搶先上市。

SpaceX上市 = xAI的提款機？

推進IPO不僅是為了SpaceX本身，更是為了支撐xAI。報導分析，SpaceX若成功將數據中心送上天，xAI將成為其主要客戶。此外，上市後獲得的資本也能成為xAI的安全網，SpaceX甚至可能直接投資xAI，而Elon Musk也可能透過質押SpaceX股票來注資xAI，使其在算力大戰中追趕對手。

事實上，SpaceX去年7月就已經同意向xAI投資20億美元，藉此緩解xAI大幅燒錢的情形。

Starship是關鍵

不過，這一切的前提是Starship (星艦) 可完全複用重型運載火箭必須成功。因為這些軌道數據中心衛星的設計，是專門為了這款超重型火箭而優化。雖然測試飛行已進行將近三年，但尚未佈署任何實際載荷，因此SpaceX接下來的發展能否順利推進，Starship將成為關鍵因素。

