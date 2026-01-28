Wi-Fi機變時代的眼淚？他一句提問震驚友人 出國上網方式掀討論

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

過年將至，許多人規劃趁假期出遊。一名網友和朋友討論行程時，詢問「Wi-Fi機要借哪一家？」，同行友人聽了十分震驚，網友才知道現在出國早已改用eSIM或漫遊。貼文一出，意外掀起「Wi-Fi機是否已過時」的討論。

一名網友和朋友討論行程時，詢問「Wi-Fi機要借哪一家？」，同行友人聽了十分震驚，他才知道現在出國早已改用eSIM或漫遊。（示意圖／Unsplash）

一名網友在Threads發文表示，因為太久沒出國，詢問同行友人：「所以Wi-Fi機是有要借哪一家嗎？」此話一出，友人嚇到不行，原PO才驚覺自己的經驗似乎還停留在過去。

貼文曝光後，不少網友表示Wi-Fi機早已過時，「好久沒聽到Wi-Fi機了，那你有聽過eSIM嗎」、「上上週來台灣出差的日本人說他們有自備WiFi 機，我還想了一下那是什麼…」、「我同事那天也跟我說WiFi機⋯我說要揹的東西還不夠多嗎⋯⋯還要充電難以置信有人在用」、「你沒說，我都忘了有這東西了」。

不過，有一派網友則力挺WiFi機，「如果有同伴且都會一起行動，一起租wifi機我覺得便宜很多～」、「我也用wifi機欸，不用設定一堆」、「我家出國一律Wifi機，手機太舊esim不能用，又能省錢」，也有部分網友跟原PO一樣震驚，「Wifi機也是死語了嗎！？」、「謝謝更新資訊」。

