Wi-Ho特樂通12月底結束營業 網嘆：時代的眼淚

日本上網服務品牌Wi-Ho特樂通近日宣布，將於今年12月31日正式結束營業。（示意圖／翻攝自PhotoAC）





日本上網服務品牌Wi-Ho特樂通近日宣布，將於今年12月31日正式結束營業，此次停業是為配合日本總公司整體營運策略調整所做的決定。消息曝光後，立刻引發網友廣泛討論，不少人感慨：「時代的眼淚，eSIM出來後，沒人出國帶Wi-Fi機了。」

Wi-Ho特樂通在其臉書粉專上發文說明：「親愛的顧客您好：感謝您長期以來的支持與信任。因配合日本總公司（株式会社テレコムスクエア∕Telecom Square, Inc.）整體營運策略調整」，Wi-Ho!特樂通將於12月31日正式結束營業，再次感謝大家多年來對特樂通的支持。

消息曝光後，許多人回憶起過去使用Wi-Fi機的經驗，直呼：「我這次去日本就是租他們的Wi-Fi機，很好用欸，而且不貴！」、「我到現在每次出國都還是帶Wi-Fi機，一天75元4個人用。不香嗎」、「以前出國都用他們家的，好公司，服務也好」、「真的是時代的眼淚，之前還要先預約，機場領，還要還」。

不過，也有不少網友表示，隨著科技發展，Wi-Fi機的使用便利性逐漸被取代：「Wi-Fi機我現在都家用，出國的確eSIM方便很多」、「Wi-Fi機不是電池有問題就是容易死機，超麻煩」、「eSIM真的太方便了，Trip買一次3天2G都幾十元而已」、「Wi-Fi機沒用過感覺有點麻煩，寧願開漫遊」。可見，隨著eSIM技術的普及，傳統Wi-Fi機的市場逐漸萎縮。

事實上，Wi-Ho特樂通在過去多年提供的服務，對不少出國旅客而言非常便利。用戶只需租用隨身Wi-Fi機，插入SIM卡，便能將行動網路轉換為Wi-Fi訊號供多台裝置共享使用，無需擔心跨國漫遊費用。

不過，隨著eSIM技術的廣泛應用，旅客可透過手機直接下載並啟用eSIM，不僅免去攜帶Wi-Fi機的麻煩，也大幅提高了連網的便利性與即時性。

