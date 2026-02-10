WiFi取名「恐怖份子」完蛋了 以色列戰機緊急升空攔截！屁孩鬧事害慘廉航旅客

一起因手機熱點名稱設定不當引發的空中安全危機。（翻攝自維茲航空臉書）

一起因手機熱點名稱設定不當引發的空中安全危機，8日在倫敦飛往以色列的航程中上演。1架隸屬於匈牙利廉航維茲航空（Wizz Air）編號W95301客機，從倫敦魯頓機場起飛後，在接近以色列領空時引發高度戒備，以色列空軍甚至緊急出動多架戰鬥機進行空中攔截與護航。這場風波最終證實僅是一場由乘客惡作劇引發的虛驚，但已導致特拉維夫本古里安機場一度關閉起降。

據悉，這架載有約220名乘客與機組人員的A321neo客機在航行途中，機上乘客赫然發現有人的行動裝置將WiFi熱點名稱更改為「Terrorist」（恐怖分子），甚至有報導指出該名稱是以阿拉伯文呈現。由於當時正值地區政局緊張，機上乘客隨即陷入恐慌並向機組人員通報。儘管無法確認該乘客是否進一步透過通訊軟體散布威脅訊息，但機組人員不敢掉以輕心，立即向地面航管單位發出警報。

以色列當局接獲通報後，基於反恐標準作業程序，第一時間拒絕了該航班的降落請求，並指示飛機在賽普勒斯南部的地中海上空進行3次環繞盤旋。與此同時，以色列空軍迅速出動戰鬥機升空監視，在11,000英尺的高空近距離攔截該客機，並全程護送其進入本古里安機場。受此事件影響，特拉維夫機場的民航起降一度宣告中斷，多架航班受到延誤。

飛機平安降落後，以色列警方、拆彈小組與偵爆犬早已在停機坪嚴陣以待。所有乘客被要求分批下機接受嚴格的安全篩檢，所有行李與貨艙也經過地毯式搜索。經過數小時的清查，安全部門確認機上並無任何爆炸物或武器，正式解除威脅警報。

後續有報導指出，這起引發國際關注的空中危機，起因竟是一對正統猶太教夫婦的兒子一時興起，私下將父母的手機熱點名稱改成了具有威脅性的字眼。雖然這場「惡意惡作劇」最終平安落幕，但肇事者恐將面臨法律制裁，包括觸犯航空安全法及散布虛假警報等罪名。

這類事件並非孤例，近期土耳其航空也曾發生因乘客接收到「我有炸彈」的恐嚇訊息而迫降巴塞隆納的事件。維茲航空在聲明中強調，乘客安全是公司的首要任務，未來將持續配合執法部門調查。這起事件也再度敲響航空安全的警鐘，顯示在現代高度敏感的航空環境中，個人行動裝置的不當使用與惡作劇，都可能演變成耗費社會成本的國際安全事件。

