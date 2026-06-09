《WILD WILD》猛男來台 難忘胸肌被抓腫

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韓國猛男秀《WILD WILD》將於7月10、11日在Legacy Taipei舉辦3場見面會，首度以FAN LIVE形式演出，兩人氣演員金鎮友、李潤濟提前來台宣傳，記者會上大秀頂胯、拍屁股等誘惑動作，還展現腹肌、麒麟臂大力催票。

談及台灣粉絲，金鎮友直呼印象深刻：「台灣粉絲非常熱情，也很親切地歡迎我們。」李潤濟則分享一段難忘互動，有次當他將觀眾的手放在自己胸口，「結果對方激動到直接抓住我的胸肌，還腫起來了」，他坦言偶爾會被觀眾突如其來的舉動嚇到。

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金鎮友也分享在歐洲演出時，一名男性觀眾因現場氣氛熱烈，到謝幕時全身只剩內褲，讓他印象深刻，他們還現場示範安撫過激粉絲，用中文不斷喊「冷靜」、「冷靜」，笑翻全場。

這次再度訪台，他們也迫不及待想品嘗台灣美食，李潤濟自認「小孩口味」，最愛芒果冰；金鎮友則列出牛肉麵、小籠包、地瓜球等必吃清單，笑說秀完腹肌後，回去可能看不到線條了。