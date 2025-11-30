將與暴君尼祿交手？傳Netflix真人版《刺客教條》影集將設定於「古羅馬」時期
備受玩家期待的Netflix真人版《刺客教條》 (Assassin's Creed)電視影集，在歷經長達五年的開發期後，近期終於傳出具體的設定細節。根據Nexus Point News網站報導，這部改編自Ubisoft遊戲作品的影集，其歷史背景可能將設定在玩家敲碗已久的「古羅馬」 (Ancient Rome)時期。
鎖定尼祿皇帝統治期，托比瓦勒斯擔綱主要角色
報導指出，影集的故事時間點預計落在西元54年至68年之間，這正是羅馬帝國惡名昭彰的暴君尼祿 (Nero) 皇帝統治的時期。據悉，包含尼祿皇帝本人以及其導師、斯多葛學派哲學家小塞內卡 (Seneca the Younger) 等歷史人物都將在劇中登場。
這意味著影集雖然選擇「羅馬」這個地點，但時間點與遊戲《刺客教條：兄弟會》 (Assassin's Creed: Brotherhood) 所描繪的文藝復興時期羅馬截然不同，也早於《刺客教條：起源》 (Origins) 中艾雅 (Aya) 刺殺凱撒的事件，顯示影集將採取原創故事線，而非直接改編既有遊戲劇情。
在選角方面，Netflix與Ubisoft稍早已經公布首位確認的系列常規演員，即曾演出《不羈騎士》 (The Bikeriders)與《謝謝你愛過我》 (Babyteeth)的澳洲男星托比瓦勒斯 (Toby Wallace)，雖然其具體演出角色尚未公開，但外界預期將飾演主要角色之一。
歷時五年終於批准製作，盼打造選集式結構
Netflix早在2020年就宣布將製作《刺客教條》真人影集消息，但直到今年7月才正式獲得批准製作。官方部落格曾將劇情描述為「一部以兩個影子派系之間的秘密戰爭為中心的高張力驚悚片」。
雖然目前尚不清楚Netflix是否仍維持最初規劃的「多部不同系列」宇宙觀，但粉絲普遍希望能採用類似遊戲的選集 (anthology) 結構，讓每一季探索不同的歷史時期與刺客故事。
