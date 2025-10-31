Win10退場帶旺PC換機潮！法人點名這2檔組合 兼顧收益與防禦力

財經中心／余國棟報導

隨著景氣回溫與科技、金融雙引擎同步推進，投資人可把握回檔機會布局國泰永續高股息，參與台股長期成長紅利，並搭配金融債ETF如00933B，掌握利率變動契機，提升資產配置的防禦力與多元性。

台股勇闖28,000點大關，國泰投信分析，近20年台股數據指出，11月開始台股上漲機率變高，除了隔年1月之外，一路到隔年7月都是上漲機率與報酬率較佳的月份，整體來看台股有望持續強勁走勢，但仍不可忽略回檔風險，建議投資人可考慮配置國泰永續高股息(00878），並搭配優質債券國泰10Y+金融債(00933B)，兼具成長與防禦優勢。

國泰永續高股息(00878)基金經理人江宇騰指出，00878採現金殖利率加權，結合ESG及高股息，廣納多檔大型優質台股企業，且具備季配息機制，另一大優點是產業分布均衡，涵蓋電腦及週邊設備產業占比22.85%、半導體族群22.03%，為投資組合注入成長動能；同時也擁有金融保險類股，權重達29.81%，為基金提供下檔支撐。根據集保結算所最新統計，截至9月底，00878定期定額交易戶數為294,924戶，相較前月增加，基金規模為4,539億元，持續引領市場投資風潮。

台灣產業基本面持續向上，根據台灣半導體產業協會（TSIA）理事長侯永清指出，2025年台灣半導體產值上看6.5兆元，年增率約22.2％，展現「製造第一、封裝測試第一、IC設計第二」的強勁實力。隨著關鍵技術與製造能力持續精進，台灣有望在地緣風險挑戰中，穩固全球供應鏈領導地位。此外，台灣經濟研究院日前發布三大產業景氣調查最新結果，針對當月景氣及未來半年景氣，製造業廠商的看壞比例雙雙下降，帶動9月營業氣候測驗點上升至91.65點，月增2.52點，已連續三個月呈現上揚態勢，顯示景氣信心相當樂觀。

值得留意的是，微軟宣布終止Windows 10系統支援後，全球掀起換機潮。根據研調機構Counterpoint Research統計，2025年第3季全球PC出貨量年增8.1%，目前仍有約四成PC裝置使用Win 10，未來數年有望持續帶動PC市場成長。此趨勢將有利華碩、廣達、仁寶等台灣PC供應鏈後市表現，進而挹注00878整體表現。

國泰10Y+金融債基金經理人鄭凱允則指出，聯準會於9月重新啟動降息循環，市場預估10/29（台北時間30日凌晨）將再度降息1碼，12月也有絕大機會再降1碼，全年預估降息3碼，債券資產有望受惠，若投資人希望在退休理財中納入債券資產，可考慮金融債ETF，效法台積電、美國總統川普等金融債券的投資組合。00933B聚焦全球大型金融機構所發行的10年以上投資等級美元債券，採月配息機制，搭配收益平準金設計，可提供退休族群另一種資產配置選擇。

