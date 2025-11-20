Windows上市40週年 最新版本融入AI助理

微軟產品「Windows作業系統」，從生產線上包裝完畢準備出貨，這款作業系統20日迎來40週年，讓電腦從文字指令走向圖形介面，帶動全球個人電腦普及。1995年上市的Windows 95，更確立現代電腦操作模式，被科技史學者形容，是「改變世界的軟體時刻」。

市場分析師艾夫斯表示，「微軟是經濟的基石、是消費者和企業一切活動的根基，當你看著Windows，這是具有里程碑意義的時刻，它改變了我們的生活方式，如果沒有微軟在80年代貢獻Windows，我們今天就不會站在這裡。」

Windows 95的上市，被視為現代電腦介面的真正起點，Windows XP的穩定與普及，更讓全球用戶建立共同使用習慣。科技史專家指出，Windows的成功，也奠定全球遊戲開發、商業軟體，與企業環境的底層架構。

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）說：「1983年，微軟推出第一個版本Windows作業系統，現在的Windows Vista，我們能將一切提升到全新的水平。」

如今最新版本的Windows 11，已融入AI助理與跨裝置整合功能；微軟也宣布，將持續以人工智慧驅動系統升級。外界認為，40歲的Windows仍是全球最具影響力的作業平台之一，未來也將繼續決定人類與科技互動的方式。