Windows 11推「自主代理AI」驚傳資安漏洞 微軟罕示警
國際中心／程正邦報導
AI代理深度介入系統 微軟坦承存取權恐被惡意軟體利用
隨著微軟（Microsoft）全面推動AI技術融入作業系統，一項名為「自主代理式 AI（agentic AI）」的全新功能近日被推向 Windows 11 用戶。這項功能旨在讓人工智慧深度介入系統，協助用戶處理檔案整理、寄送電子郵件等複雜任務。然而，微軟在最新發布的支援文件中罕見地坦言，由於這類AI需要更深層的系統存取權限，同時也可能成為惡意軟體入侵的新途徑，潛藏全新的資安風險。
綜合外媒報導，這種自主代理式AI因其高度的自動化和系統操作能力，引發了外界對於安全性的高度擔憂。微軟承認，AI代理在操作過程中具備不可預期性，本質上即存在潛在的風險。
推出「代理工作區」隔離風險 但仍無法完全防禦
為了降低這項風險，微軟同步推出名為「代理工作區（agent workspace）」的實驗性功能。這個工作區的設計，是為AI建立一個受限的獨立使用者環境，類似於 Windows 11 的有限權限帳號。
在這個隔離環境中，AI 僅能使用部分系統常用的檔案與應用程式，被限制操作特定使用者安裝的軟體，也不能任意存取使用者資料夾（例如 C:\Users\）內的內容，除非獲得明確授權。微軟指出，這種設計比完整虛擬機（例如 Windows Sandbox）更有效率，同時保留了必要的安全隔離，且所有相關操作都會被完整記錄。
警惕「跨提示詞注入攻擊」 AI恐被迫執行竊取指令
儘管設計了隔離機制，微軟仍示警一項關鍵的威脅：AI代理可能遭遇跨提示詞注入攻擊（XPIA, Cross-Prompt Injection Attack）。微軟解釋，惡意內容可能被隱藏在介面元件或文件中，一旦AI代理處理這些內容，可能會被迫執行非預期的指令，例如竊取使用者資料或安裝惡意程式。
面對這類高風險的資安漏洞，微軟強調該功能目前採取預設關閉的策略，並未強制啟用。用戶若想開啟，需自行前往「設定＞AI Components＞Experimental agentic features」開啟。官方也特別提醒，這項設定將影響系統內所有使用者，因此強烈建議只有充分了解安全風險的用戶才啟用。
此事件讓人聯想到微軟先前推動 Copilot+ PC 功能時，也曾因 Microsoft Recall 功能引發嚴重隱私爭議。這次自主代理式AI雖然承諾能提升效率，但在涉及高度系統權限和操作不可預期的前提下，其安全性仍持續受到外界的質疑與審視。
更多三立新聞網報導
緬甸軍政府「炸毀KK園區」畫面曝光 逾千名外籍詐騙犯被捕
中國嗆台灣不可分割 反共網紅打臉北京：為何賴清德還吃得到日本水產
戲水變煉獄！3山友受困獅王瀑布「腿部顱底骨折」 黑鷹緊急吊掛送醫
經濟超車！明年人均GDP破4萬美元 賴清德：國家有錢就要減稅
其他人也在看
106公里不關機！機器人 「蘇州走到上海」 破全球紀錄
「遠征A2」人形機器人創下驚人紀錄！從蘇州徒步走到上海，全程106公里、耗時56小時，成功打破金氏世界紀錄。儘管過程中面臨低溫與複雜路況等挑戰，但這台機器人憑藉先進的感應系統與「熱插拔換電」技術，完成了不關機、不間斷行走的壯舉。然而，業內人士指出，目前機器人的維修率仍超過50%，從展示階段到實際應用，仍有諸多難關有待克服。TVBS新聞網 ・ 1 天前
AirPods Pro 3即時翻譯可顯示譯文 (圖)
蘋果公司近期推出全新無線耳機AirPods Pro 3，支援「即時翻譯」功能，手機螢幕會同步顯示翻譯原文及譯文。中央社 ・ 1 天前
Gemini 3登場！怎麼用？生成式介面如何顛覆互動體驗？
最近股神巴菲特創立的波克夏，積極投資持股Google，引發熱議。這間矽谷老牌平台公司，在AI時代下是否將有驚人進展？今日Google官方宣布正式推出最新一代模型Gemini 3，不管是消費者、開發者還是企業，都能直接在各自對應的入口使用Gemini 3。除了強調性能以外，在發布記者會上，Google遠見雜誌 ・ 1 天前
蘋果攜手藝術家Bailey Hikawa推出售價達70美元的MagSafe手機支架，強調無障礙設計與現代雕塑美學
繼近期推出引發熱議的高價編織配件iPhone Pocket後，蘋果再度宣布與洛杉磯藝術家暨工業設計師Bailey Hikawa合作，推出一款名為「Hikawa Phone Grip & Stand」的MagSafe手機支架，能透過磁吸形式固定在iPhone (或同樣支援磁吸的手機)當作握把或支架配件使用。Mashdigi ・ 20 小時前
鴻海科技日開放民眾參觀 人形機器人應用成焦點
（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海科技日今天開放一般民眾參觀，包括工業級人工智慧（AI）人形機器人、晶圓搬運機器人、遙控操作靈巧手以及服務型人形機器人等應用，成為現場焦點。中央社 ・ 1 天前
男遭詐轉帳至「金融卡雲支付」法官審理後判帳戶所有人無罪
鍾姓男子被控受詐騙集團成員指示，先於去年11月間某日先下載行動支付APP後再透過手機門號申請「金融卡雲支付」卡片，開卡成功後提供資料給詐團。蘇姓男子不久以台灣行動支付APP轉帳3萬元至鍾男帳戶，之後蘇男向鍾男提告，苗栗地院法官審理後，認為透過該方式轉帳無需OTP方式驗證，且鍾男開通「金融卡雲支付」功自由時報 ・ 1 天前
新代：AI重新定義工業製造競爭格局
（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海科技日今天持續舉行，新代科技董事長蔡尤鏗在專題演講表示，人工智慧（AI）重新定義工業製造競爭格局；所羅門董事長陳政隆指出，美國在人形機器人軟體持續領先，但未來中國可能持續擴大人形機器人市占率。中央社 ・ 1 天前
因應中俄空間能力 德國政府通過太空安全戰略
汽車、船舶和飛行的導航、衛星電視——在太空實施的破壞會在地球上產生直接影響。為保護衛星和通信安全，德國政府制定了一份太空安全戰略。德國之聲 ・ 2 小時前
資策會資安所技術總監張文村 (圖)
芳興科技與資策會資安所等單位共同開發星韌通訊，透過低軌衛星支援與資安防護，即使基地台癱瘓，也能維持通訊不中斷。資策會資安所技術總監張文村說，「資安防護沒有結束的一天」，星韌通訊方案將隨攻擊手法演變持續升級。中央社 ・ 1 天前
防堵駭客挾持衛星 資策會築「太空級資安防火牆」
（中央社記者趙敏雅台北22日電）衛星被視為強化通訊韌性的關鍵，其中資安議題也成為全球焦點。資策會資安所開發衛星通訊資安機制，與近年投身衛星領域的芳興科技等業者合作，推出星韌通訊方案，期望提升衛星通訊系統穩定性。資策會資安所技術總監張文村表示，「資安防護沒有結束的一天」，方案將隨攻擊手法演變持續升級。中央社 ・ 1 天前
MLB》道奇、洋基灑幣有回報 山本由伸、寇爾獲評「最超值投手肥約」
美媒Jomboy Media球評奧立夫（Jolly Olive）近日評價大聯盟最高價的幾位投手合約，當今最貴的投手山本由伸簽有12年3.25億美元（新台幣101億）。「山本在日職統治多年，他今年的表現極佳，不過大家著眼的是他季後賽的表現，兩場完投與世界大賽G7救場，這只是他合約的第2年，還有10年的時間，但我會把他放在最頂級評價（值得每一分錢甚至有賺）。」中時新聞網 ・ 10 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 3 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 5 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前