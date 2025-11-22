Windows 11 新功能–斬腳趾，藍畫面15秒就黑mon
文章來源：Qooah.com
微軟在 Ignite 2025 大會公佈了一個更新，主要是在 Windows 11 系統中加入數碼標示牌模式（Digital Signage Mode）。
當系統被用於播放廣告、海報等大型展示屏幕時，系統如果崩潰出現 BSOD (俗稱：藍畫面)，將會自動在15秒內自動使屏幕變黑，從而減少藍屏狀態時間，避免尷尬。
微軟在 Blog 表示：「啓用後，它有助於確保 Windows 屏幕或錯誤對話框不會顯示在你的公共顯示器上。」
目前數碼標示牌模式主要針對於作為廣告、資訊發佈的非交互式屏幕。藍畫面一般都會導致系統重啓，該功能主要應對系統配置不當、或現場 IT 團隊無法實時監控的情況，以免出現藍屏畫面長時間的展示，進入公眾視野造成尷尬的局面。
雖然數碼標示牌模式無法解決解決 Windows 的穩定性問題，但可以作為一種改善方式，正所謂「無眼屎乾淨盲」。
其他人也在看
Windows 11推「自主代理AI」驚傳資安漏洞 微軟罕示警
隨著微軟（Microsoft）全面推動AI技術融入作業系統，一項名為「自主代理式 AI（agentic AI）」的全新功能近日被推向 Windows 11 用戶。這項功能旨在讓人工智慧深度介入系統，協助用戶處理檔案整理、寄送電子郵件等複雜任務。然而，微軟在最新發布的支援文件中罕見地坦言，由於這類AI需要更深層的系統存取權限，同時也可能成為惡意軟體入侵的新途徑，潛藏全新的資安風險。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
壽山巖親子繪畫比賽頒獎 金牌連霸人數創紀錄
記者陳華興／桃園報導 第九屆壽山巖觀音寺親子繪畫比賽頒獎典禮，二十二日下午在壽山巖觀…中華日報 ・ 8 小時前
OPPO Find X9系列全球爆買，銷量提升200% ，強機總有出路
文章來源：Qooah.com OPPO Find X9 系列在海外市場迎來爆發式增長，上市後憑借強勁產品力收穫消費者熱捧。數據顯示，該系列整體海外銷量已接近前代的 2 倍，其中西班牙市場表現尤為亮眼，Find X9 單品上市兩周銷量達前代 5 倍，高配版 Find X9 Pro 銷量更是前代的 3 倍。 作為 OPPO 旗艦系列的新一代力作，Find X9 系列在硬件規格上實現全面升級。兩款機型均搭載聯發科天璣 9500 旗艦平台，性能輸出強勁穩定。Find X9 配備 6.59 吋 1.5K 直屏，內置 7025mAh 大容量電池，支援 80W 有線 + 50W 無線雙閃充組合，續航與快充體驗兼顧；後置 5000 萬像素超廣角、廣角主鏡、長焦三鏡系統，搭配丹霞色彩還原鏡頭，前置 3200 萬像素鏡頭，超聲波屏幕指紋、滿級防水、紅外遙控等功能一應俱全，出廠預裝 ColorOS 16 系統，操作流暢便捷。 高配版 Find X9 Pro 則在影像與續航上更進一步，配備 6.78 吋 1.5K 直屏與 7500mAh 超大電池，影像系統堪稱豪華：後置 5000 萬像素主鏡、2 億像素長焦與Qooah ・ 1 天前
COP30落幕 各方反應一覽
（中央社巴西貝倫22日綜合外電報導）近200個國家今天在巴西亞馬遜地區舉行的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）上，推動通過一項規模有限的協議。中央社 ・ 13 小時前
WhatsApp 新更新重新推出「關於我」並加以改良
WhatsApp 重新推出「關於我」功能並加以改良，令用戶可以更即時、方便去展示當前的狀態或心情Yahoo Tech ・ 1 天前
噓聲、衝突、嘲諷聲中 COP30混亂收場
（中央社巴西貝倫22日綜合外電報導）從嘲諷他國如孩子般貪心、噓聲表達對梵蒂岡不滿，到長達1小時的中斷，聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）在混亂中結束，暴露出與會方極大的分歧。中央社 ・ 14 小時前
HUAWEI MatePad 12 X 及 11.5 香港開賣，最高平500，仲送 M-Pencil Pro（價值HK$699）
文章來源：Qooah.com HUAWEI MatePad 12 X 和 HUAWEI MatePad 11.5已經正式推出、售賣，官方這兩款裝置在官方網上商店現在可享優惠價；HUAWEI MatePad 12 X 2025 淨機版（草木綠、羽砂白） 官方網上商店減HK$500，優惠後價格為HK$3699，HUAWEI MatePad 11.5 2025 淨機版（深空灰） 官方網上商店減HK$300，優惠後價格為HK$1599。 關於 HUAWEI MatePad 12 X 的規格，配備了 12吋 PaperMatte 雲晰柔光屏，搭載了 Kirin T92B 處理器，支援 HUAWEI M-Pencil Pro，擁有 PC 級生產力，峰值亮度為 1000nit，自適應刷新率最高可達144Hz，擁有超強續航力，配備了10100mAh，可支援14小時本地影片播放。 關於 HUAWEI MatePad 11.5 的規格，配備了 11.5吋大屏幕，擁有 2.2K 解像度，刷新率為 120Hz，支援分體式 HUAWEI 智能鍵盤和 PC 級別 WPS Office，搭載了 7700mAh 耐用Qooah ・ 1 天前
成大首發科研火箭！AfterLight 1飛行60秒 射高761米數據完整
國立成功大學航太系燃燒與推進實驗室22日首次協同太空推進研究社（ISP）執行國家太空中心（TASA）科研火箭研發計畫，在旭海科研火箭發射場發射科研火箭AfterLight 1，火箭推進6秒，總共飛行時間60秒、射高761公尺，雖飛行軌跡與預期不完全相符，但航電系統已完整紀錄飛行資料。中時新聞網 ・ 1 天前
「旅客午餐時間別進來」日麵店公告震撼250萬人！總公司急認錯
許多民眾喜歡到日本旅遊，但日本各行各業近期難以應對越來越多觀光客，近日該國知名連鎖麵館「名代富士蕎麥麵」（名代富士そば）1家分店，在門口貼上公告，要求旅客「應避開午餐時間」，文章曝光引發全網熱議，瀏覽數高達250萬。事情發酵後，該麵館總部負責人出面表示，這對顧客不禮貌，已要求店家移除公告。中時新聞網 ・ 1 天前
台大早產兒回娘家活動（1） (圖)
台大醫院22日舉辦早產兒回娘家活動，台大兒童醫院新生兒科主任曹伯年（圖）印象難忘台大最小的早產兒是僅有350公克、22週大的嬰兒，113年已經7歲了，在台大回娘家活動上登台敲打擊樂，讓醫護相當感動。中央社 ・ 1 天前
XAI透明選胚準確率突破75%（1） (圖)
醫界運用「可解釋人工智慧」（Explainable AI，XAI）建立胚胎健康預測模型，整體準確率達75%，有「台灣試管嬰兒之父」之稱的婦產科醫師曾啟瑞（圖）日前發表相關研究成果。中央社 ・ 1 天前
【獨家】桃園影迷不捨！喜樂時代影城 A19 店將熄燈 邀民眾把握最後觀影時光
CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、李衣綸／台北報導 喜樂時代影城位於桃園高鐵特區的「桃園 A19 店」將於 2026 年 1 月 4 日最後一場電影放映結束後正式停止營業。影城表示，這項決定是在商圈客群結構轉變、租金與營運成本持續上升、串流平台普及造成觀影習慣改變，以及公司內部營運版圖重新規劃等多重因素下，經審慎評估後做出的艱難選擇。 喜樂時代影城強調，桃園 ...匯流新聞網 ・ 12 小時前
新代：AI重新定義工業製造競爭格局
（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海科技日今天持續舉行，新代科技董事長蔡尤鏗在專題演講表示，人工智慧（AI）重新定義工業製造競爭格局；所羅門董事長陳政隆指出，美國在人形機器人軟體持續領先，但未來中國可能持續擴大人形機器人市占率。中央社 ・ 1 天前
《世紀帝國2》資料片為何硬塞韓國文明？開發者爆超瞎理由：微軟說因為《星海爭霸》賣得好
微軟旗下的即時戰略神作《世紀帝國 2》（Age of Empires II），自 1999 年問世至今已邁入第 26 個年頭。這款不老長青樹憑藉著《世紀帝國2：決定版》的精緻重製與活躍的社群生態，至今依然不斷推出各種平衡性調整與大規模更新，生命力驚人。然而，就在玩家們沈浸於這款經典之作時，前原版開發者的一則回憶，揭露了當年資料片《征服者入侵》中，「韓國」文明之所以會登場的超荒謬理由，一切都是為了蹭熱度？Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
76歲血液腫瘤權威陳耀昌病逝！名醫沒架子、筆耕臺灣史，昔談「最好死法」：願醒著告別，在滿足中離世
台灣血液腫瘤醫學權威陳耀昌傳出於週一（11/17）病逝台大醫院，享壽76歲。陳耀昌1983年完成國內第一例骨髓移植，為臺灣骨髓移植的先驅，並奠立骨髓庫基礎。不僅如此，他也斜槓寫作，作品含括《福爾摩沙三族記》、《傀儡花》、《獅頭花》、《苦楝花Bangas》、《島之曦》等，其中《傀儡花》更被公視拍成電視劇《斯卡羅》，引起廣大迴響。陳耀昌在64歲罹患攝護腺癌，心臟還裝了4支支架。但昔日談及罹癌一事，他說自己不像一般癌症病人要花長時間調適，當醫生不會瞎操心。而提到自己對生死看法，陳耀昌也極其豁達，他說寧可是醒著的時候發生，「而且最好在公眾場合，或在公司會議時，或在家中吃飯時，至少，你還來得及告別，說幾句遺言。但要能告別，就不能在孤獨一人時。」幸福熟齡 ・ 8 小時前
頸椎椎間盤置換 舉手行走不再難
記者陳金龍∕台中報導 68歲劉姓旅泰台商1年前跌倒，在國外接受治療後仍四肢無力等，痛…中華日報 ・ 20 小時前
國家太空中心：「淡江二型」火箭發射升空 符合科研任務目標
記者郭曉蓓／臺北報導 國家太空中心今（23）日指出，淡江大學航空太空工程學系「太空科技實驗室」研製「淡江二型」火箭，今日6時46分於國科會所屬旭海科研火箭發射青年日報 ・ 1 天前
鴻海科技日開放民眾參觀 人形機器人應用成焦點
（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海科技日今天開放一般民眾參觀，包括工業級人工智慧（AI）人形機器人、晶圓搬運機器人、遙控操作靈巧手以及服務型人形機器人等應用，成為現場焦點。中央社 ・ 1 天前
防堵駭客挾持衛星 資策會築「太空級資安防火牆」
（中央社記者趙敏雅台北22日電）衛星被視為強化通訊韌性的關鍵，其中資安議題也成為全球焦點。資策會資安所開發衛星通訊資安機制，與近年投身衛星領域的芳興科技等業者合作，推出星韌通訊方案，期望提升衛星通訊系統穩定性。資策會資安所技術總監張文村表示，「資安防護沒有結束的一天」，方案將隨攻擊手法演變持續升級。中央社 ・ 1 天前
男遭詐轉帳至「金融卡雲支付」法官審理後判帳戶所有人無罪
鍾姓男子被控受詐騙集團成員指示，先於去年11月間某日先下載行動支付APP後再透過手機門號申請「金融卡雲支付」卡片，開卡成功後提供資料給詐團。蘇姓男子不久以台灣行動支付APP轉帳3萬元至鍾男帳戶，之後蘇男向鍾男提告，苗栗地院法官審理後，認為透過該方式轉帳無需OTP方式驗證，且鍾男開通「金融卡雲支付」功自由時報 ・ 1 天前