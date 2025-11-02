微軟稍早宣布，其為 Windows 11 打造的「Mixed Reality Link」功能，隨著 Meta Horizon OS 的最新版本更新，即日起正式向 Meta Quest 3 與 Quest 3S 的所有用戶推送。此功能先前自去年 (2024) 開始進行公開預覽 (public previews)，目前終於進入正式版本，讓 Quest 用戶也能體驗沉浸式的 Windows 11 生產力環境。

Windows 11虛擬桌面「Mixed Reality Link」正式支援Meta Quest 3、3S

支援多重虛擬螢幕、串流雲端 PC

使用者在 Windows 11 PC 上安裝 Mixed Reality Link 應用程式後，即可將 PC 畫面串流至 Meta Quest 頭戴裝置中，建立一個虛擬工作空間。此體驗類似於蘋果 Vision Pro 上的虛擬桌面功能，支援顯示「相當於多個高解析度的虛擬螢幕」。

廣告 廣告

除了串流本地 PC，Mixed Reality Link 也支援可攜式的雲端 PC 解決方案，包含 Windows 365 Cloud PC、Azure Virtual Desktop，以及 Microsoft Dev Box 等服務。

Windows 11虛擬桌面「Mixed Reality Link」正式支援Meta Quest 3、3S

以 300 美元硬體挑戰 3500 美元 Vision Pro

此次 Mixed Reality Link 正式上線的最大意義，在於將高階的虛擬辦公體驗，帶入了價格遠比蘋果 Vision Pro 更為親民的硬體平台。

Meta Quest 3S 的起售價僅為 300 美元，相較於蘋果 Vision Pro 高達 3500 美元的售價，兩者之間存在巨大的市場區隔。此舉顯然是 Meta 在其 VR/AR 領域重金投資策略的一部分，透過更具吸引力的價格，與蘋果競爭虛擬生產力市場。

Windows 11虛擬桌面「Mixed Reality Link」正式支援Meta Quest 3、3S

Meta 近期也才剛預告一款號稱能提供「與物理世界無法區分」體驗的未來 VR 頭戴裝置，並且推出具備 AI 即時翻譯功能的 Ray-Ban 智慧眼鏡。

更多Mashdigi.com報導：

經典潛行遊戲《神偷》推出VR獨佔新作，預計登上Meta Quest、PlayStation VR平台

Samsung Internet瀏覽器正式登陸Windows平台，支援跨平台同步、為「環境AI」願景鋪路

Netflix確認探索「垂直影片」形式，但強調不會與TikTok競爭