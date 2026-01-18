除了在NRF 2026全美零售業聯盟年度大展上宣布推動「UCP」通用商務協議，Google母公司Alphabet也宣布，旗下的無人機遞送公司Wing與美國零售業者Walmart擴大合作關係。雙方計畫在未來一年內，將無人機遞送服務導入額外150家Walmart門市，藉由此波擴張將使服務覆蓋範圍觸及超過4000萬名美國消費者，正式將無人機送貨從區域性的成功案例，推向全美規模的商業化營運。

Wing攜手Walmart擴大無人機送貨版圖，新增150個據點、覆蓋全美4000萬人口

目標2027年達270個據點，橫跨東西岸

Wing在官方聲明中指出，這項計畫是全球最大規模的無人機遞送擴張行動之一。雙方的目標是在2027年建立一個由超過270個無人機遞送據點組成的網絡，服務範圍將從西岸的洛杉磯一路延伸至東岸的邁阿密。

Wing表示，隨著這波擴張，「無人機送貨是否會來到你的城市」已經不再是問題，問題只在於「何時」會到。

進軍洛杉磯等大都會，休士頓1/15率先上線

除了先前已在達拉斯-沃斯堡 (Dallas-Fort Worth) 與亞特蘭大都會區取得的營運成績外，新的服務版圖將納入洛杉磯 (Los Angeles)、聖路易斯 (St. Louis)、辛辛那提 (Cincinnati)，以及邁阿密 (Miami) 等主要都會樞紐。

而依照先前的規劃，休士頓 (Houston) 的服務將於1月15日正式啟動。Wing強調，這項跨越全美的部署將大幅提升其服務社區的能力。

數據顯示黏著度高：活躍用戶每週下單3次

Wing同時也分享在現有市場的營運數據，證明無人機送貨並非只是噱頭。數據顯示，在達拉斯與亞特蘭大等地區，前25%的活躍用戶平均每週下單3次。此外，若比較2025年下半年與上半年的數據，其遞送量成長了3倍，顯示消費者已經將「無人機空投」視為日常生活的一部分。

強調即時性與整合現有門市

Walmart數位履行轉型資深副總裁Greg Cathey表示，無人機遞送在滿足客戶「即時需求」上扮演關鍵角色，無論是晚餐缺少的食材、急需的手機充電器，或是深夜急用的必需品，都能在幾分鐘內送達。

Wing執行長Adam Woodworth則指出，團隊花費多年時間打磨技術，重點在於將無人機系統「無縫整合」到Walmart現有的商店營運中。這意味Walmart廣布的實體門市直接轉變為無人機的微型發貨中心，讓即使是最小的包裹也能享有快速可靠的遞送服務。

分析觀點

相較於亞馬遜的無人機送貨服務Prime Air發展過程中的跌跌撞撞，Wing選擇與Walmart深度綁定的策略似乎更為奏效。透過Walmart既有的龐大門市網絡作為起降與發貨基地，直接解決了無人機續航力有限、需要密集建置物流中心的問題。

這次一口氣宣布擴增150家門市，顯示雙方在達拉斯等地的試點已通過商業驗證 (Proof of Concept)，同時成本結構與法規磨合已達到可規模化的甜蜜點。對於物流產業而言，2026年或許將是無人機遞送真正從「實驗」走向「日常」的關鍵分水嶺。

