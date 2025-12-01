Wing Stars二度登上高雄跨年 Mingo中文進化預祝「馬上發財」

台鋼啦啦隊Wing Stars連續兩年登上高雄跨年舞台。（圖／高雄市政府提供）

2026高雄跨年《雄嗨趴》今（1日）公布第五波演出嘉賓，出道16年、魅力不減的「全能唱跳歌手」鼓鼓 呂思緯，與人氣席捲樂壇的AcQUA源少年，以及洪暐哲、陳忻玥、Angie安吉，還有Wing Stars台鋼雄鷹啦啦隊，將一起在時代大道迎接倒數的幸福時刻，粉絲絕對不容錯過。

與高雄緣分深厚的鼓鼓呂思緯將再度登上「雄嗨趴」，他感性表示高雄是他的人生里程碑見證地，曾在高流求婚成功。為了這座特別的城市，他不僅準備活力滿滿的精彩表演，更將帶著AcQUA源少年獻上獨家合作舞台，預計帶來跨世代的活力衝擊。鼓鼓盛讚後輩默契佳，期許帶給觀眾全新的視覺享受。

廣告 廣告

連續兩年登上高雄跨年的Wing Stars啦啦隊，則將以整齊劃一的刀群舞和華麗走位，帶來最有力的表演。今年也是兩位韓籍成員第二次在台灣跨年，「清純精靈」Mingo朴旻曙表示：「聽說明年是馬年，我會多學一些跟馬有關的祝福語，比如祝大家『馬』上幸福、『馬』上發財，中文難不倒我啦！」安芝儇則分享韓國跨年的儀式：「韓國跨年也有倒數和敲鐘活動，但因為韓國真的很冷，很多人會在家看電視直播、一起吃年糕湯，這次非常開心能跟高雄的朋友一起倒數迎新年。」

安吉將在2026高雄跨年《雄嗨趴》演出。（圖／高雄市政府提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

不是連假卻全台都在標！明年11/28到底怎麼了 網一看全懂

飯店房卡秒變Costco入場證 內行人揭「免辦卡神招」8.3萬人看完狂喊長知識

GoShare安全帽「頭套不是戴頭上」！機車族傻眼 官方證實：賓果