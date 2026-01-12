Wing Stars兩週年見面會 挑戰舞台劇演出

台鋼集團桂田文創啦啦隊Wing Stars十一日於義大皇家劇院舉辦成軍兩週年粉絲見面會《Dare to Transform》；成軍滿兩年的Wing Stars持續突破自我，這次見面會更以啦啦隊史無前例的形式呈現，二十六位女孩首度挑戰舞台劇演出，為粉絲帶來耳目一新的視覺體驗。(見圖)

主辦單位今(十二)日說明，整場見面會以舞台劇形式貫穿全程，舞台劇對走位安排與團隊默契要求極高，對女孩們而言是一大考驗；除了展現觀眾熟悉、充滿能量的舞蹈魅力外，女孩們更透過細膩的情感詮釋，演繹一路走來的心境轉折。隨著一幕幕情節推進，現場觀眾彷彿搭上時光機，回到與Wing Stars相識的起點，一同見證她們從素人站上舞台，到如今勇敢蛻變的成長歷程。

舞台劇尾聲，女孩們帶來世界冠軍舞團The Royal Family操刀編舞《勇敢再蛻變》，先前於各地進行快閃演出，便已在社群平台掀起熱烈討論，這次編舞有別於以往的韓式應援風格，展現更強烈的力道與層次，複雜的舞步設計更融入「抬人」等高難度動作。完整版舞碼於當日首度公開，整齊劃一的舞蹈表現令人驚艷。

此外，這次見面會也同步公開亮相全新團服，粉白色系造型宛如「美少女」般清新亮眼，並以金色拉線點綴細節，與Wing Stars的LOGO相互呼應，整體風格充滿青春與熱情，一亮相便吸引粉絲目光。

回顧團隊發展，成軍滿兩年的Wing Stars持續嘗試不同可能性，去年不僅推出單曲，正式躍升為唱跳女團，更與世界級舞團The Royal Family合作，挑戰高難度編舞，展現愈加成熟的舞台魅力；今年則首度嘗試戲劇演出，為蛻變之路再添一筆。

更多活動詳情請持續關注Wing Stars官方Instagram。