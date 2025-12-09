Wing Stars兩週年！粉絲見面會資訊一次看 全新造型曝光
台鋼集團桂田文創啦啦隊Wing Stars近日宣布，將於明年1月11日在義大遊樂世界皇家劇院，舉辦兩週年粉絲見面會《Dare To Transform》，屆時女孩將以新團服亮相，帶給粉絲前所未有的舞台演出。
兩週年粉絲見面會《Dare To Transform》象徵成員自素人海選脫穎而出後，一路見證台鋼雄鷹元年、受邀前往美國大聯盟演出、發行團隊單曲並站上各大舞台的歷程，呈現她們從「勇敢追夢」到「勇敢蛻變」的成長軌跡。
本次演出形式，桂田文創依舊保持神祕感，但搶先透露將帶來團隊從未嘗試過的舞台演出。同時，見面會上也將首次公開與世界冠軍舞團The Royal Family進行集訓的舞蹈完整版。
一週年見面會門票開賣瞬間秒殺，掀起搶購熱潮。這次活動全面升級，不僅擴大場地規模，席次提升至近1500位，26位成員也將以更成熟、豐富的舞台經驗綻放蛻變後的全新姿態，向粉絲傳遞一路以來的感謝，並帶來更多驚喜與感動。
門票將於12月19日正式啟售，依照票價共規劃六大座位區，根據不同區域贈予各式入場禮，其中「頂級星耀席」更獨家提供成員簽名合影機會，以及專屬接駁服務。此外，官方也將同步推出商城「消費滿額抽入場券」的活動，讓粉絲有更多機會參與這場年度盛事。
