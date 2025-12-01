Wing Stars再登高雄跨年！Mingo中文預祝「馬年賀詞」：難不倒我啦

Wing Stars台鋼雄鷹啦啦隊連續兩年踏上高雄跨年。年代提供

2026高雄跨年「雄嗨趴」今年以最具穿透力的「青春世代」為主軸，打造前所未見的跨年舞臺組合。從出道16年、舞台魅力屹立不搖的「全能唱跳歌手」鼓鼓呂思緯，到以青春能量席捲樂壇的 AcQUA源少年，以及人氣急升、擁有「天使系男聲」的年度新人洪暐哲，還有「爆發力女聲」陳忻玥與創作才女Angie安吉，加上台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊，少男少女們在夢時代接力展開一夜專屬「青春世代」的吶喊，粉絲絕對不能錯過。

鼓鼓回到生命里程碑之城 攜源少年獻跨世代合作

與高雄緣分深厚的鼓鼓呂思緯將再度登上高雄跨年「2026雄嗨趴」，鼓鼓表示高雄對他來說是特別的城市，不僅在高雄流行音樂中心舉辦GX成軍後首場演唱會，也在同個場地求婚成功，「高雄」可說是見證他的人生里程碑，為了這座特別的城市，鼓鼓不僅準備活力滿滿的精彩表演，更將帶著「AcQUA源少年」獻上獨家合作，預計帶來跨世代的活力舞臺，他也對後輩讚譽有加：「我們默契不錯，大家私下也會自主練習，很喜歡一起投入的感覺！」

廣告 廣告

鼓鼓呂思緯與高雄緣份深厚。年代提供

陳忻玥找回初心 預告高雄必唱《Lonely》海豚音

談起這次演出，陳忻玥透露自己最重要的準備，是讓心態回到最真誠、自在的狀態，不因緊張而忘記初心：「我想帶來一場我自己能享受、大家也能盡興聽歌的演出。」至於最想在高雄演唱的曲目，她毫不猶豫選了《Lonely》，因為那段海豚音「唱起來超爽、超嗨！」面對即將到來的2026年，她說自己不會給未來太多框架，只希望活出忠於自我的樣子，而陳忻玥也已錄好許多新歌，期待2026年到來，跟歌迷一起分享。

Angie安吉升級演出 爸媽成幕後最大助力

創作才女Angie安吉再度登上「2026雄嗨趴」舞台，Angie安吉明顯感受到自己在舞臺敘事與表演成熟度上的成長，不僅親自參與造型與視覺概念設計，更加入更多舞者，打造層次更豐富的升級演出。爸爸陽帆也全程熱心「指導」，霸氣叮嚀「一定要安排舞者，如果沒有，我來替你安排！」讓她相當感動，媽媽Julie則在其中擔任親子間的潤滑劑，讓準備過程更加順利。

Angie安吉再登高雄跨年，不僅舞者規模大升級，還親自參與服裝和視覺設計。年代提供

Wing Stars韓籍成員再度跨年在台 學中文祝福語超有梗

Wing Stars台鋼雄鷹啦啦隊連續兩年踏上高雄跨年，也是兩位韓籍成員第二次在臺灣跨年，Mingo（朴旻曙）自信表示：「聽說明年是馬年，我會多學一些跟馬有關的祝福語，比如祝大家『馬』上幸福、『馬』上發財，中文難不倒我啦！」安芝儇則分享韓國跨年的儀式：「韓國跨年也有倒數和敲鐘活動，但因為韓國真的很冷，很多人會在家看電視直播、一起吃年糕湯，這次非常開心能跟高雄的朋友一起倒數迎新年！」



回到原文

更多鏡報報導

海裕芬自爆「愛幫人清耳屎」 想開採耳店！哈林封她「耳屎專家」

美女主播遭嫌胖「要注意飲食」！粉絲護航「1句話」感動鄭亦真

登聖稜線極限挑戰！八弟誤喝乾燥劑狂嘔吐 雷艾美痛苦到失控怒吼