Wing Stars勇敢蛻變挑戰全新演出形式 兩週年見面會門票啟售

台鋼集團桂田文創啦啦隊Wing Stars將於明年一月十一日在義大遊樂世界皇家劇院舉辦兩週年粉絲見面會《Dare To Transform》，這次見面會將挑戰團隊以往從未嘗試的演出形式，為帶給粉絲耳目一新的視覺饗宴，女孩們近期已展開密集排練，全力投入舞台準備。

主辦單位今(廿一)日說明，成員們近日特地前往台鋼科大進行排演，從舞台走位到動作編排反覆確認，力求每一段演出都能呈現最佳狀態；即便排練行程緊湊，女孩們仍展現高度敬業精神，過程中彼此提醒、相互討論，不斷磨合細節。

隊長螢螢表示，這次演出非常需要團隊間的默契，相較平時練舞更加困難。

兩週年粉絲見面會《Dare To Transform》將呈現女孩們從「勇敢追夢」到「勇敢蛻變」的成長軌跡。隊長螢螢感性地說，希望透過這次見面會，好好梳理過去兩年的自己，迎接Wing Stars再蛻變的第三年。

粉絲見面會上，除了讓觀眾感受Wing Stars的表演魅力外，也希望藉由舞台向粉絲表達感謝。見面會門票已正式啟售，開賣後掀起搶購熱潮，其中「頂級星耀區」以及「特級星光區」皆已全數完售，展現粉絲熱烈支持；其餘票區限量熱賣中，桂田文創提醒粉絲把握機會，親臨現場參與Wing Stars年度盛事。

