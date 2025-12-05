Wing Stars最強雙人組登場！林浠、柏澄合體挑戰體能魔王關卡

▲「浠澄」組合挑戰《最強的身體》，林浠、柏澄高強度備戰展現不服輸拚勁。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】運動競技實境節目《最強的身體》近日於高雄夢時代舉辦中職應援團大對決，台鋼集團桂田文創派出氣質成員「林浠」與陽光團長「柏澄」聯手出擊。兩人無論在球場應援或節目競賽中皆維持高度專注，以全力以赴的態度挑戰體能極限，展現出屬於 Wing Stars 的不服輸精神。

林浠具備田徑校隊背景，柏澄則自稱「體育通才」，長期接觸多項運動，兩人本身已有良好體能基礎。為了在節目中呈現最佳狀態，兩人於錄影前一個月啟動密集訓練計畫，不僅頻繁進出健身房，更安排專業教練強化默契與動作細節。高強度備戰也讓身體面臨考驗，柏澄更因訓練過度出現嘔吐情況，他笑稱：「真的很怕比賽時會變成人體噴泉。」

在各項挑戰中，第三關「沙袋深蹲」對林浠而言是最艱難的關卡。連續消耗體力後仍須扛起16公斤沙袋下蹲至指定深度，每一下都極具負荷。她透露，為了不讓團隊漏氣，特別替自己訂下「不休息、全數一次完成」的目標。

得知要代表 Wing Stars 出賽時，林浠與柏澄都坦言壓力不小。林浠一度擔心無法完賽，但仍堅持以最高標準面對挑戰，更特地前往廟宇祈求兩人健康、安全、順利完成比賽，「不能讓台鋼和 Wing Stars 漏氣」成為她備戰期間最重要的信念。

歷經一個月集訓後，「浠澄」組合與其他五組應援團在節目中展開激烈較量。誰將成為《最強的身體》最終勝者，也成為粉絲最關注的焦點。節目精彩內容即將正式播出，主辦單位邀請觀眾一同鎖定，見證應援團的極限挑戰。更多資訊可追蹤 Wing Stars 官方 Instagram（圖╱台鋼集團桂田文創提供）