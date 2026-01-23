Wing Stars朴旻曙進台灣戲院看國片 2細節被網認證：台灣人無誤

朴旻曙進戲院看台灣電影，直呼：「我是不是已經快變成台灣人了？」（翻攝自朴旻曙Threads）

中職台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars韓籍成員朴旻曙（Mingo）來台2年，近日她分享，第一次在台進戲院看台灣電影，坦言還無法完全聽懂，但「直到能夠100趴（100%）聽懂的那天」會繼續努力，網友也注意到她「拿袖珍包衛生紙」、「會說100趴」，笑稱Mingo已是台灣人無誤。

Mingo於2024年加盟台灣職棒啦啦隊，期間持續學習中文，她昨日在Threads發文分享，趁著在台灣難得的休假，首次走進電影院欣賞台灣電影，並幽默表示：「我是不是已經快變成台灣人了？」

Mingo也坦言，「雖然還沒辦法完全聽懂 但直到能夠100趴聽懂的那天，我會繼續努力的」，展現對語言學習的認真態度；貼文曝光後引來粉絲熱烈回應，紛紛稱讚她，也有網友注意到她觀影時準備袖珍包衛生紙，以及自然說出「100趴」的台式用語，笑稱她「台灣人無誤」。





