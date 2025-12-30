Wing Stars跨年彩排火力全開 「2026雄嗨趴」交通管制、轉播資訊一次掌握

跨年進入最後倒數，「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會將於31日晚間7時在夢時代前時代大道盛大登場，集結海內外17組卡司，其中更獨家邀請韓國「Waterbomb水彈女王」權恩妃（KWON EUNBI）來台獻唱，話題十足。台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊29日進行舞台彩排，青春勁舞火力全開，為跨年夜暖身，現場洋溢滿滿能量。

↑圖說：台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊於《2026 雄嗨趴》高雄跨年晚會彩排大跳熱門歌曲，展現青春能量。（圖片來源：高雄市政府提供）

彩排一登場，Wing Stars即以被網友封為「超強刀群舞」的〈Dancing High〉震撼全場，整齊劃一的舞步成為焦點，隨後帶來首張單曲〈Cheer it up 加大〉，將球場上必勝應援的熱血氣氛完整移植到跨年舞台，展現「加大、再加大」的跨年熱情。隊長螢螢（蔡佩螢）表示，首次將寫真單曲帶上跨年舞台，成員起初難免緊張，但看到粉絲到場應援後信心大增，也預告Wing Stars二周年活動將於明年1月展開，期待與粉絲再相見。

↑圖說：「2026雄嗨趴」集結17組海內外夢幻卡司。（圖片來源：高雄市政府提供）

彩排尾聲笑聲不斷，兩名韓國成員也大秀中文實力，「清純精靈」Mingo（朴旻曙）分享新學到的中文是「小確幸」，更直呼能站上跨年舞台是「大確幸」；「最強外掛」安芝儇則脫口而出「烤魷魚！」，笑稱已和隊友一起逛過夜市，展現高度融入在地文化的一面。

↑圖說：《2026 雄嗨趴》高雄跨年晚會交通資訊指南。（圖片來源：高雄市政府提供）

無法親臨現場的民眾，31日晚間7時起可透過多元平台同步收看轉播，包括華視、年代MUCH台、壹電視綜合台，以及中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、LINE VOOM等串流平台；網路直播可鎖定陳其邁市長、高雄市政府、高雄旅遊網及壹電視相關平台，廣播部分則由hit FM90.1高屏廣播電台與FM94.3高雄廣播电台同步轉播。 市府也提醒，跨年當天夢時代周邊將實施三階段交通管制，輕軌C4凱旋中華站與C5夢時代站自下午5時起配合人流管制暫停上下車，建議民眾搭乘捷運紅線至R6凱旋站步行前往。因應散場人潮，捷運將延長營運至凌晨2時，輕軌至凌晨1時30分，台鐵亦加開列車協助疏運。

↑圖說：跨年會場周邊不提供汽車停車位，市府呼籲民眾多利用大眾運輸前往。（圖片來源：高雄市政府提供）

「2026雄嗨趴」主持人由陳漢典、木木林葦妮與阿本聯手登場，演出卡司橫跨流行、搖滾與原民音樂，包括權恩妃、Lulu黃路梓茵、告五人、八三夭、熊仔、滅火器、芒果醬、鼓鼓呂思緯、AcQUA源少年、Wing Stars等。倒數結束後，亞灣夜空將施放最大10吋跨年花火，為2025年畫下璀璨句點。

