WINNER宋旻浩「爽兵爭議」遭起訴！最高恐判3年 3／24開庭

南韓人氣男團WINNER成員宋旻浩（MINO）因服役期間涉嫌曠職，確定進入司法程序。檢方近日證實，宋旻浩涉嫌在擔任社會服務要員期間多次無故缺勤、擅離職守，因違反《兵役法》遭起訴，案件預計於3月24日在首爾西部地方法院首度開庭，相關管理人員也將一同受審，消息曝光後再度引發外界關注。

南韓人氣男團WINNER成員宋旻浩（MINO）因服役期間涉嫌曠職，確定進入司法程序。（圖／翻攝自X）

綜合韓媒報導，宋旻浩自2023年3月起於首爾麻浦區一處公共設施擔任社會服務要員，但期間被發現多次曠職、提早離開工作崗位。負責管理的A某則被指控知情卻未依規定處理，兩人於去年底一同被檢方起訴。此外，A某在調職一個月後，宋旻浩也被調往同一單位，引發外界揣測。

檢方進一步透過手機鑑識與GPS定位資料，掌握更多未經核准的缺勤紀錄，並決定對宋旻浩追加起訴。事件初期，所屬公司YG娛樂曾對外表示，宋旻浩「依規定履行職責」，但在警方三度傳喚調查後，宋旻浩本人坦承多項擅離職守的情況，打臉先前聲明。

根據南韓《兵役法》規定，社會服務要員若無故缺勤累計超過8天，最高可判處3年以下有期徒刑。全案目前已進入司法程序，預計於3月24日首度開庭，至於其未來的演藝活動是否受影響，還有待官方進一步說明。

