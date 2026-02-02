WinRAR 漏洞仍遭中俄駭客濫用，惡意檔直送 Windows 啟動資料夾

Google 威脅情報小組（Google Threat Intelligence Group，GTIG）指出，一項已於 2025 年 7 月完成修補的 WinRAR 重大漏洞，至今仍被多個攻擊行動廣泛利用，其中包含與中國與俄羅斯相關的國家級威脅行為者。

GTIG 表示，攻擊者持續濫用編號為 CVE-2025-8088 的關鍵漏洞，該漏洞已在 WinRAR 最新版本 7.13 中修補，但由於使用者更新速度緩慢，使其仍成為常見的攻擊入口。

廣告 廣告

CVE-2025-8088 為一項路徑穿越漏洞，影響 WinRAR 舊版軟體，攻擊者可製作內含隱藏惡意程式的壓縮檔，當使用者解壓或開啟檔案時，惡意程式會在不被察覺的情況下，被寫入系統關鍵目錄。GTIG 指出，Windows 的啟動資料夾（Startup Folder）是常見的投放位置之一，使惡意程式可在使用者下次登入或重新啟動電腦時自動執行。

GTIG 說明，儘管雲端儲存與高速網路已普及，WinRAR、WinZip 與 7-Zip 等壓縮工具仍被大量使用，主要原因在於其能將多個檔案整合為單一檔案，並支援加密、密碼保護與檔案壓縮，降低傳輸資料量。

其中 WinRAR 的授權模式亦促成其高使用率。雖然官方提供 40 天試用期，試用期結束後理應付費購買，但實際上，多數使用者僅關閉到期提示視窗後，仍可繼續使用軟體。GTIG 指出，部分使用者也可能因此錯過 RARLAB 在試用到期提示視窗中新增的安全警告資訊。

根據 GTIG 的觀察，這項漏洞攻擊行動主要鎖定烏克蘭的軍事單位與政府機構，用途多為情蒐與間諜活動；此外，商業組織同樣成為受害對象，相關案例已出現在印尼、拉丁美洲與巴西等地。

GTIG 呼籲，仍在系統中使用 WinRAR 的使用者，應更新至最新版本，以避免成為該漏洞攻擊行動的目標。

（首圖來源：Unsplash）