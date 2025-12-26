Winter和柾國傳緋聞首現身！情侶刺青全消失 粉絲點1原因氣炸：太晚了

娛樂中心／綜合報導

aespa 成員Winter（左）爆出與BTS成員田柾國（右）傳緋聞。（圖／翻攝自IG）

南韓女團aespa成員Winter（金旼炡）近日捲入與BTS成員柾國的戀愛傳聞，一舉一動都被放大檢視，其中最具話題性的，正是兩人被指在手臂相同位置出現的「三隻小狗」刺青。昨（25）日Winter出席SBS歌謠大戰紅毯時，身穿無袖禮服亮相，卻被眼尖網友發現，過去屢次入鏡的刺青竟然「完全消失」，立刻引爆討論。

Winter走紅毯時穿無袖禮服亮相，被韓國媒體發現遮蓋住了刺青。（圖／翻攝自韓網）

從現場畫面可見，Winter右手臂後側皮膚顏色明顯偏白，被認為是使用遮瑕或提亮產品將刺青完整遮住。這個細節迅速在韓網與社群平台發酵，不少粉絲質疑她「刻意為之」，直言「原來是可以遮的」、「那之前為什麼不遮？」、「遮得太自然，反而更可疑」，甚至有人狠酸「遮瑕膏比公關團隊還努力」。

廣告 廣告

BTS柾國與aespa Winter傳出有同款刺青。（圖／翻攝自韓網）

也有部分網友將焦點直接連結到戀愛傳聞，認為Winter是在爆出與柾國疑似「情侶刺青」後，才開始對刺青特別敏感，質疑她是否後悔過於高調，才臨時補救。相關留言包括「情侶刺青曝光後才想遮，太慢了吧」、「現在遮起來不是更讓人聯想嗎」。

不過，另一派聲音則替Winter緩頰，指出刺青被遮未必與戀情有關，而是電視台規範使然。有網友指出，SBS向來對公共節目中的刺青畫面較為保守，常要求藝人以服裝、膠帶或化妝遮蓋，或由後製處理模糊，「這不是第一次，也不只她一個」、「年末大型歌謠祭本來就特別嚴格」，認為不該過度解讀。

事實上，Winter先前在其他公開活動中，也曾以長手套遮住刺青手臂，並非首次處理相關問題。她上一場公開行程《2025 KBS歌謠大祝祭》便選擇用造型配件遮掩，而接下來將於12月31日登場的《2025 MBC歌謠大祭典》，是否再度調整造型，也成為外界關注焦點。

至於戀愛傳聞本身，起因於柾國在實境節目《ARE YOU SURE?!》中被拍到手臂後側疑似出現三隻小狗刺青，與Winter的位置與圖樣高度相似，隨後又被翻出同款穿搭、配件，甚至柾國服役期間被目擊現身aespa演唱會，讓緋聞迅速升溫。對此，SM娛樂僅回應「沒有立場」，HYBE則未作任何說明，沉默態度也讓爭議持續延燒。

更多三立新聞網報導

英國傳奇歌手過世！昔曾撐起60年代搖滾樂 他證實：健康已惡化15年

AKIRA前隊友超辣老婆慘了！「逃漏稅1.5億」遭國稅局告發 IG貼文成證據

張柏芝爆剖腹產回家「半個人都沒有」！自救發炎傷口 她喊：真的沒有人

又被挖黑歷史！王ADEN「寫歌搭訕可愛女生」還拍成影片 遭狠酸：太自戀

