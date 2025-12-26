Winter和柾國傳緋聞首現身！情侶刺青全消失 粉絲點1原因氣炸：太晚了
Winter和柾國傳緋聞首現身！情侶刺青全消失 粉絲點1原因氣炸：太晚了
娛樂中心／綜合報導
南韓女團aespa成員Winter（金旼炡）近日捲入與BTS成員柾國的戀愛傳聞，一舉一動都被放大檢視，其中最具話題性的，正是兩人被指在手臂相同位置出現的「三隻小狗」刺青。昨（25）日Winter出席SBS歌謠大戰紅毯時，身穿無袖禮服亮相，卻被眼尖網友發現，過去屢次入鏡的刺青竟然「完全消失」，立刻引爆討論。
從現場畫面可見，Winter右手臂後側皮膚顏色明顯偏白，被認為是使用遮瑕或提亮產品將刺青完整遮住。這個細節迅速在韓網與社群平台發酵，不少粉絲質疑她「刻意為之」，直言「原來是可以遮的」、「那之前為什麼不遮？」、「遮得太自然，反而更可疑」，甚至有人狠酸「遮瑕膏比公關團隊還努力」。
也有部分網友將焦點直接連結到戀愛傳聞，認為Winter是在爆出與柾國疑似「情侶刺青」後，才開始對刺青特別敏感，質疑她是否後悔過於高調，才臨時補救。相關留言包括「情侶刺青曝光後才想遮，太慢了吧」、「現在遮起來不是更讓人聯想嗎」。
不過，另一派聲音則替Winter緩頰，指出刺青被遮未必與戀情有關，而是電視台規範使然。有網友指出，SBS向來對公共節目中的刺青畫面較為保守，常要求藝人以服裝、膠帶或化妝遮蓋，或由後製處理模糊，「這不是第一次，也不只她一個」、「年末大型歌謠祭本來就特別嚴格」，認為不該過度解讀。
事實上，Winter先前在其他公開活動中，也曾以長手套遮住刺青手臂，並非首次處理相關問題。她上一場公開行程《2025 KBS歌謠大祝祭》便選擇用造型配件遮掩，而接下來將於12月31日登場的《2025 MBC歌謠大祭典》，是否再度調整造型，也成為外界關注焦點。
至於戀愛傳聞本身，起因於柾國在實境節目《ARE YOU SURE?!》中被拍到手臂後側疑似出現三隻小狗刺青，與Winter的位置與圖樣高度相似，隨後又被翻出同款穿搭、配件，甚至柾國服役期間被目擊現身aespa演唱會，讓緋聞迅速升溫。對此，SM娛樂僅回應「沒有立場」，HYBE則未作任何說明，沉默態度也讓爭議持續延燒。
更多三立新聞網報導
英國傳奇歌手過世！昔曾撐起60年代搖滾樂 他證實：健康已惡化15年
AKIRA前隊友超辣老婆慘了！「逃漏稅1.5億」遭國稅局告發 IG貼文成證據
張柏芝爆剖腹產回家「半個人都沒有」！自救發炎傷口 她喊：真的沒有人
又被挖黑歷史！王ADEN「寫歌搭訕可愛女生」還拍成影片 遭狠酸：太自戀
其他人也在看
陷緋聞爭議後現身！aespa Winter遭區別對待 台下0尖叫聲超尷尬
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導韓國人氣女團aespa成員Winter近期被爆出與BTS（防彈少年團）成員柾國熱戀，兩人甚至被網友發現疑似有情侶刺青，掀起一陣熱...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
身份證拿出來！姓名中「1字」免費爽喝超商咖啡 「買一送一」優惠出爐
跨年夜即將到來，2025年即將過去了，各大超商推出咖啡、飲品等好康優惠，7-ELEVEN旗下精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館慶祝7週年，只要在全台這21家門市，出示身分證，姓名對中「1字」可免費兌換一杯咖啡。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 16
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 192
《黑白大廚2》金度潤曝「子瑜到店吃飯」！羞喊：很漂亮但怕女友吃醋
韓國米其林星級主廚金度潤在 Netflix 料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》中的表現而聞名，被暱稱為「賤兔主廚」，今（28）日抵達台灣接受媒體訪問，談到台灣女星周子瑜曾到他位於韓國的餐廳用餐，當時過程相當低調。金度潤表示，周子瑜是由香港友人Elkie莊錠欣介紹，他當下並沒有立刻認出周子瑜，因為自己對藝人明星不太熟悉，也覺得有點抱歉。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 8
「不想讓小孩感覺我一直不在！」林書豪親曝退休主因
前NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)球星林書豪，宣布退役後4個月後重返台灣，今邀請 77 名球迷出席粉絲見面會。林書豪透露，過去幾週都專心陪伴兒子，現在孩子只要沒看到他就會大哭。他感性表示，決定退休最重要的原因就是「不希望我的小孩因為我的工作，而感覺我一直不在身邊」。太報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
《食神》唐牛雙頰凹陷現身 ！曝「暴瘦22公斤」超悲傷真相
《食神》唐牛雙頰凹陷現身 ！曝「暴瘦22公斤」超悲傷真相EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10
宣布斷5年婚！小煜爆「常喝醉回家愛玩越界」 前妻首公布離婚主因了
小煜（楊奇煜）8日震撼宣布9月已與護理師老婆言言離婚，結束5年婚姻。雖然小煜在聲明中指出兩人是和平分開，但之後卻遭週刊連環式爆料，指出男方遭疑愛玩越界，婚後經常喝到爛醉返家，事後小煜經紀人以8字表示：｢不實報導，不予回應。如今面對新的一年即將到來，言言27日凌晨在社群網站有感而發地說：「雖然離婚了，但我們對家人的愛不變。」並公開離婚主因。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35
貝克漢長子封鎖爸媽！陪岳父母過聖誕 合照PO網慘挨轟：最不想要的媳婦
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）一家，今年的耶誕節顯得格外冷清。26歲長子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）在與家族關係全面降到冰點後，選擇不回原生家庭過節，反而陪著愛妻妮可拉佩茲（Nicola Peltz），與岳父、岳母一同歡度耶誕佳節，相關畫面曝光後，引發全球網友譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
《週末最強大》錄影遇地牛翻身！胡瓜、楊繡惠逃生畫面曝光
昨晚(27日)23時5分，宜蘭外海發生規模7.0強震，北部、中部、東部共15縣市出現最大震度4級，全台劇烈搖晃超過一分鐘，讓不少民眾驚慌失措，節目《週末最強大》當時正在錄製「現代包青天」單元，包含資深藝人胡瓜、楊繡惠一群人在攝影棚錄影，不料，排演到一半，突然碰上地牛翻身，藝人們遇到強震、緊急避難反應也同時曝光。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 9
炎亞綸穩交男友6年想婚了
炎亞綸26日與媒體見面分享歷時三年打造的專輯《Ikigai》，並宣布成立「大浪娛樂」，他擁4家公司，旗下有40個員工，他大方分享年終約要發出超過200萬。男友也是其中一位員工，目前擔任執行經紀，兩人交往5、6年，他鬆口表示有考慮結婚。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 41
孫淑媚44歲了！生日慶生曝光 網歪樓跪求找「這個人」
【緯來新聞網】歌手暨演員孫淑媚日前在社群媒體分享44歲生日照片，因外貌年輕、膚況良好而引發網路關注，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
大S曾想撮合小S交往朱孝天 破局理由曝光
朱孝天近期因在網路上的言論引起爭議，頻頻登上熱搜，日前他也正式對自己的發言道歉，而許多過往他曾上過的節目內容也被網友重新找出回顧，其中一次是關於大S曾想撮合他和小S交往的內容，破局理由也讓網友揶揄「好險」。日前阿信「F3」聯手舉辦的演唱會已落幕，但朱孝天未在演出名單上，倒是一再透過和網友的互動，流露自由時報 ・ 1 天前 ・ 5
深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕
深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 19
霍建華46歲了！愛妻林心如親下廚「端1料理」祝福 慶生偷藏閃光彈
女星林心如在2016年跟霍建華從摯友升格為夫妻，婚後育有一女「小海豚」，雖然兩人生活相當低調，不過昨（26日）霍建華迎來46歲生日，林心如也親自下廚料理食物，低調替霍建華慶生放閃。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
唐治平驚喜復出！他嘆若沒經歷喪母事件「能完全吃下吳慷仁」：更有味道
藝人唐治平去年6月歷經母親過世，期間因未認領遺體、屢被目擊在台北街頭徘徊，精神狀況一度引發外界關注與擔憂；沉寂一段時間後，他近日重啟臉書粉專宣布回歸演藝圈，隨後更被粉絲發現悄然現身Netflix夯劇《如果我不曾見過太陽》，還有網友認為唐治平完全吃得下吳慷仁，引發不少人討論。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
不只朱孝天！王少偉也曾拒合體5566復出 2男團今昔對比大不同
朱孝天自從跟F4合體破局之後頻頻開直播爆料，還開嗆五月天阿信跟相信音樂，引起軒然大波，但事後朱孝天發布聲明道歉，讓整起風波落幕。然而，有網友討論起同樣都是不願合體，都被指跟團員不合，不過5566王少偉卻跟他「天差地遠」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
51歲林志玲大跳啦啦舞！ 合體洋基女孩應援羞喊：裝可愛怎麼好意思
「第一名模」林志玲於今（27）日驚喜現身新竹市立體育館，為「洋基工程籃球隊」的首場主場賽事擔任應援嘉賓。現年51歲的她，不僅展現極致凍齡的狀態，更首度與啦啦隊「洋基女孩」同台大跳啦啦舞，活力四射的表現讓現場球迷熱血沸騰，尖叫聲不斷。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 23
阿信不忍反擊「是真唱」！瑪莎突鬆口不玩團後將跨界發展
阿信日前與「F3」合體開唱屢掀話題，不料近日，朱孝天在疑似拋出先前F4合體「假唱」說法，引發外界揣測。雖朱孝天隨後已發表道歉聲明，但相關討論仍未平息。 昨（27日）阿信回歸五月天舞台，點歌橋段的一段即興互動，被不少歌迷解讀為對先前「假唱」爭議的正面反擊。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 2
昔認撮合朱孝天跟小S！大S親揭告吹原因 網笑虧：好險
藝人朱孝天近期不斷失控爆發言論，屢屢槓上相信音樂、五月天阿信，甚至波及到F4其他成員，直到聖誕節當天才道歉認錯，也讓過往在節目的片段陸續被挖出。其中，還有大S坦承想撮合小S和朱孝天的趣事，所幸最終破局，也讓網友們鬆了一口氣，「好險！」中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 4