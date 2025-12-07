Winter爆熱戀柾國！「簽售會首露面」 現況曝光

女團aespa成員Winter（金旼炡）。（圖／翻攝自aespa X）





女團aespa成員Winter（金旼炡）近日和男團BTS（防彈少年團）成員Jung kook（田柾國）爆出戀情，由於雙方公司「無回應」的回答，如今被認為是默認戀情。昨（6日）Winter在戀情後首度露面，身穿紅衣的她依舊美翻MY（粉絲名）。

Winter在爆出和Jung kook戀情，並於5日因公司回應被視同默認戀情後，本人在昨日照舊出席紐約簽售會，身穿紅色連衣裙，並梳公主頭搭配紅色蝴蝶結，美翻不少MY。

不過依舊有人指出Winter當天簽售時候的笑容較少，整個人前一天疑似有哭過，眼睛略為腫脹；但粉絲表明Winter當日狀態非常好，對於MY們都是親切微笑，許多人也曬出照片，證明其好狀態。



