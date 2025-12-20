Winter爆緋聞後首登台！長手套掀熱議 網猜：要遮柾國情侶刺青？

Winter（左起）昨與aespa成員Ningning、Karina、Giselle一同出席《KBS歌謠大祝祭》。翻攝FB@aespa

韓國女子夯團aespa成員Winter（金旼炡）昨（19日）在與BTS（防彈少年團）成員柾國（Jung Kook）爆出緋聞後，首度登台獻唱，隨團參與《KBS歌謠大祝祭》。眼尖網友也發現Winter刻意戴著長手套，似乎想遮住右手臂的情侶刺青，再度引爆討論！

aespa昨晚一連熱唱〈Dirty Work〉、〈Rich Man〉兩首夯曲，以全開麥的堅強唱跳實力，再度展現氣勢爆棚的舞台魅力，獲得歌迷高度讚賞。

只有Winter（右二）在右手戴起長手套。翻攝YT@KBSKpop

柾國（左圖）與Winter被發現有狗狗圖案的情侶刺青。翻攝NAVER

只是網友也眼尖發現Winter刻意在右手戴了手套，似乎想遮住與緋聞男友柾國同款「三隻小狗」情侶刺青，尤其兩人的公司都對這樁緋聞三緘其口，被粉絲解讀成默認戀情。

昨Winter戴起手套，也引起網友瘋狂留言討論，有人好奇問：「這是刻意安排的造型嗎？」有人說：「遮也被罵，不遮也被罵」、「只戴一邊長手套，看起來真的有在意嗎？」還有人表示，「本來上無線電視台就會遮刺青吧！」引發許多討論。

aespa爭議後照登日本《紅白》

《紅白》昨公開表演名單及演唱曲目。翻攝X@nhk_kouhaku

人紅是非多的aespa行程滿檔，除了正在忙著世界巡演「2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE」，也預定出席12月31日的日本跨年特別節目《第76屆紅白歌唱大賽》，儘管中國成員Ningning（寧寧，寧藝卓）曾在社群曬出「原子彈蘑菇雲造型檯燈」，遭日本網友連署抵制，要求NHK換掉aespa的爭議，但aespa依舊會照常登台，並將表演招牌歌〈Whiplash〉。



