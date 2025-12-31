Winter Clothing Distribution in Kapilavastu, Nepal
In Kapilavastu, Nepal, Tzu Chi distributed winter clothing to families in need, helping them stay warm through the winter.
