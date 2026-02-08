Netflix想要吃下華納兄弟探索 (Warner Bros. Discovery, WBD) 這塊大餅，看來沒那麼容易嚥下去。

緊盯827億美元收購華納兄弟探索案，傳美國司法部調查Netflix是否涉及壟斷

根據華爾街日報報導指稱，這筆價值高達827億美元的世紀收購案，目前正受到美國司法部 (DOJ)的嚴格檢視。而且這次美國司法部不僅僅是進行例行審查，更傳出正在調查Netflix是否在過去利用其市場優勢，進行所謂的「排他性行為」 (Exclusionary Conduct)或其他反競爭手段。

美國司法部懷疑Netflix濫用市場力量

這筆交易自2025年12月宣布以來，就震撼全球影視產業。Netflix原本預期這筆交易能在12到18個月內完成，但監管單位的動作顯然比預期更積極。

根據華爾街日報取得的民事傳票內容，美國司法部正在調查Netflix是否透過特定的商業手段，來鞏固其市場壟斷力量 (Entrenching market or monopoly power)。這意味著，調查重點可能不僅限於這兩家公司合併後會不會變得太大，更在於Netflix現有的運作模式是否已經對競爭對手 (如Disney+、亞馬遜Prime Video、Apple TV+)造成不公平的劣勢。

為了理解為何監管機構如此緊張，可以看看目前的串流媒體市場版圖。如果Netflix (市占率領先者)與華納兄弟探索 (擁有HBO、DC、Discovery內容庫)合併，將會創造出一個在內容深度與訂閱戶數上都讓對手難以望其項背的超級巨獸。

Netflix回應：這是標準程序，沒聽說有壟斷調查

面對媒體的報導，Netflix方面的態度顯得相當淡定。

Netflix委任律師Steven Sunshine表示，這類審查是大型併購案的「標準程序」。他強調：「我們沒有收到任何通知，也沒有看到任何跡象顯示美國司法部正在進行獨立的壟斷調查」。

Netflix官方聲明也重申，正在與美國司法部進行建設性的溝通，配合標準審查流程。不過，報導指出這項調查目前仍處於 「早期階段」，整個過程可能需要長達一年的時間才能釐清。

